Quelques mois après avoir mis un terme à sa carrière, Dave Ryding savoure sa nouvelle vie loin des pistes. L’ancien slalomeur britannique et son épouse Mandy sont devenus parents pour la deuxième fois.

Ramona Bieri

L’hiver approche doucement pour les stars du ski, qui ont déjà les yeux rivés vers la prochaine saison. Dave Ryding, lui, vit un été bien différent. Après le slalom des JO de Milan-Cortina en février dernier, le Britannique de 39 ans a mis un terme à sa carrière. Il profite désormais de ses premiers mois de retraité des pistes.

Et l’ancien spécialiste du virage court a une autre raison de savourer cette nouvelle vie. Sur Instagram, Dave Ryding a annoncé une adorable nouvelle: sa femme Mandy, 35 ans, et lui sont devenus parents pour la deuxième fois. Leur fils, River Ryding, est né il y a un mois. «Il mange comme quatre, prend bien du poids et a toujours faim», a plaisanté le jeune papa. Le petit River remplirait aussi très régulièrement ses couches. Bref, comme l’a résumé l’ancien skieur: «Je dirais que tout se passe à merveille.»

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Dave Ryding et son épouse forment un couple depuis de nombreuses années. D’origine néerlandaise, Mandy a elle aussi été skieuse professionnelle. Sa carrière est toutefois restée plus discrète: elle n’a disputé qu’une manche de Coupe du monde et trois courses de Coupe d’Europe, sans obtenir de résultat notable. Elle a également pris part aux Championnats du monde de 2013.

Sept podiums en Coupe du monde

Son mari, lui, a connu une tout autre trajectoire. Dave Ryding a pris le départ de 143 courses de Coupe du monde et est monté sept fois sur le podium. Son plus grand exploit remonte au 22 janvier 2022, lorsqu’il a remporté le slalom de Kitzbühel, en Autriche. Ce jour-là, il est devenu le premier Britannique de l’histoire à s’imposer dans une épreuve de Coupe du monde de ski alpin.

Cette année 2022 avait d’ailleurs été particulièrement marquante pour lui. Le 14 mai, il avait épousé Mandy avec deux ans de retard, leur mariage initialement prévu en 2020 ayant dû être reporté en raison du Covid-19. Un peu plus d’un mois plus tard, le couple devenait parent pour la première fois. Leur fille, Nina Skye, est née le 28 juin 2022. Elle est désormais grande sœur.