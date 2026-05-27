Le skieur valaisan et son épouse Zoé Chastan ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. Cette naissance vient couronner un début d'année 2026 riche en émotions.

Blick Sport

«Welcome Home little girl.» C'est par ces mots que Loïc Meillard et son épouse Zoé Chastan ont annoncé la naissance de leur fille ce mercredi sur Instagram, entraînant une vague de commentaires pour leur adresser tous les vœux de bonheur du monde. «Bien trop chou cette photo! Félicitations», écrit notamment la Fribourgeoise Mathilde Gremaud. «La plus belle victoire de toutes«, rajoute le Norvégien Atle Lie McGrath.

Le couple a partagé cette bonne nouvelle avec un adorable cliché sur lequel Meillard tient le pied de sa fille entre ses doigts. Aucun autre détail n’a été donné concernant leur bébé. Les nouveaux parents n’ont révélé ni le prénom de la petite, ni la date exacte de sa naissance.

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La naissance de son premier enfant vient couronner une année particulièrement heureuse pour le Valaisan. Un an après son titre de champion du monde, Loïc Meillard a remporté la médaille d'or du slalom aux Jeux olympiques en slalom. C'est juste après ce triomphe que, rayonnant de joie, il avait annoncé que Zoé Chastan était enceinte.

Un autre moment fort a suivi. Fin avril, le coupe s'est marié en Valais. Le skieur se réjouissait déjà de ces moments à venir après la dernière course de l'hiver. «Fonder une famille, c'est merveilleux», avait-il déclaré alors. Désormais, ils sont trois pour partager leur bonheur.



