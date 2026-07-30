Henrik Kristoffersen et son épouse Tonje sont devenus parents pour la deuxième fois. Le skieur norvégien a annoncé la naissance de leur fille Linnea sur Instagram.

Ramona Bieri

En ces temps troubles, chaque bonne nouvelle apporte un peu de baume au cœur. La lumière vient aujourd'hui d'un adorable cliché de petits pieds de bébé que Henrik Kristoffersen a partagé sur Instagram. Pour leur plus grand bonheur, la star norvégienne du ski alpin et sa femme Tonje sont devenus parents pour la deuxième fois. «La petite sœur est enfin arrivée», écrit-il. «Bienvenue à la maison, notre adorable petite fille.» Le double champion du monde, sacré en géant en 2019 et en slalom en 2023, révèle que la petite Linnea est née le 25 juillet.

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Le Norvégien est aux anges, tout comme son fils Emil, âgé de 3 ans. D’autres photos montrent le grand frère, visiblement très fier, tenant tendrement la main de sa petite sœur et aidant son papa à la ramener de l’hôpital à la maison.

De nombreux vœux de la part du monde du ski

Cette bonne nouvelle fait réagir le monde du cirque blanc. Atle Lie McGrath, Marco Büchel ou encore Lara Colturi ont félicité la famille Kristoffersen. «Félicitations et bienvenue, petite chérie», a commenté Zoé Chastan. La skieuse française et son mari Loïc Meillard sont eux-mêmes devenus parents d’une petite fille il y a quelques mois.

Henrik Kristoffersen et son épouse Tonje avaient annoncé cette grossesse en janvier, après les épreuves de Coupe du monde de Wengen. Le couple se connaît depuis l’école, mais leur idylle a commencé en 2016. Depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour. A l’été 2023, ils sont devenus parents du petit Emil. En juin dernier, ils ont célébré un somptueux mariage à Salzbourg, en Autriche, leur ville d’adoption. Avec l’arrivée de Linnea, la famille s’agrandit encore.