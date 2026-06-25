Belle nouvelle pour l'ancien slalomeur Mattias Hargin. Le Suédois et sa compagne Lovisa Falkenberg attendent leur deuxième enfant.

Ramona Bieri

La famille du ski suédois va bientôt croire un peu. «En septembre prochain, notre famille s’agrandira», c’est par ces quelques mots que Mattias Hargin et sa fiancée Lovisa Falkenberg ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils allaient accueillir un deuxième enfant. Le message est accompagné d’une photo de famille sur laquelle le couple pose avec son fils Oliver, âgé d’un an et demi.

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Les félicitations n’ont pas tardé à affluer. Son ancienne coéquipière Anna Swenn-Larsson a notamment écrit: «Oh, toutes mes félicitations!» Maria Pietilä-Holmner, Manuela Mölgg et Alexis Pinturault ont eux aussi salué la bonne nouvelle.

Victoire à Kitzbühel et coup dur

Ancien spécialiste du slalom, Mattias Hargin a disputé 139 courses de Coupe du monde au cours de sa carrière, dont 128 en slalom, avant de prendre sa retraite en mars 2019. Son plus grand succès remonte à 2015, lorsqu’il s’était imposé dans le prestigieux slalom de Kitzbühel, en Autriche. Cette victoire restera la seule de sa carrière en Coupe du monde. Il a également remporté une médaille d’argent et deux médailles de bronze dans l’épreuve par équipes lors des Championnats du monde.

Sur le plan privé, le Suédois a traversé une terrible épreuve il y a dix ans. Son épouse de l’époque, la freerideuse Matilda Rapaport, avait été ensevelie par une avalanche lors d’un tournage. Malgré deux jours de lutte acharnée des médecins alors qu’elle se trouvait dans le coma, elle n’a pas survécu et est décédée à seulement 30 ans. La tragédie avait été d’autant plus douloureuse que le couple venait de se marier, après douze années de relation, à peine trois mois avant l’accident.

Malgré ce drame, Hargin avait poursuivi sa carrière pendant encore trois saisons. Il a ensuite retrouvé l’amour auprès de Lovisa Falkenberg. Le couple s’est fiancé en 2022. On ignore s’ils se sont depuis mariés, mais une chose est sûre: ils s’apprêtent désormais à accueillir leur deuxième enfant.