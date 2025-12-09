Le skieur suisse Franjo von Allmen a chuté lors du Super-G à Beaver Creek, subissant une contusion du tibia. Malgré l'inquiétude initiale, le diagnostic est rassurant. Son retour pour les courses de Val Gardena reste incertain, mais l'athlète reste optimiste.

Marcel W. Perren

Du point de vue suisse, c’était le choc du Tour alpin nord-américain: Franjo von Allmen a enfourché en Super-G à Beaver Creek et a fini dans les filets! S’est-il gravement blessé? Heureusement non. Le premier diagnostic posé par le médecin de l’équipe, Stefan Rickli, ressemble à une chance dans la malchance: une simple contusion du tibia.

Ce diagnostic a été confirmé dimanche, après le retour en Suisse de Franjo von Allmen. Reste une question centrale: combien de temps faudra-t-il pour qu’il se rétablisse? Le Bernois de l’Oberland pourra-t-il déjà être de retour la semaine prochaine pour les deux descentes et le Super-G de Val Gardena?

L’épisode de Beat Feuz qui redonne espoir

Une histoire vécue par Beat Feuz apporte une lueur d'espoir à cette situation. «C’était fin janvier 2017», se souvient le roi de la descente originaire de l’Emmental. «J’étais arrivé à Saint-Moritz pour préparer les championnats du monde, déjà bien secoué après avoir terminé dans les filets lors de la dernière descente à Kitzbühel. Et lors d’un entraînement interne à l’équipe, j’ai tellement volé sur un saut que j’ai reçu un énorme choc dans le tibia en retombant. La contusion était malheureusement très proche du bord de la chaussure.»

La fin de cette histoire est magique: moins de deux semaines après cet épisode douloureux, Beat Feuz est devenu champion du monde de descente à Saint-Moritz.

Et Franjo von Allmen? Du côté de Swiss-Ski, on se montre confiant: le jeune Bernois devrait pouvoir s’engager à fond sur la mythique Saslong de Val Gardena, comme Beat Feuz l’avait fait il y a presque neuf ans. «Rien n’est encore certain, mais j’ai bon espoir d’être présent à Val Gardena», a confié Franjo von Allmen à Blick.