Marco Odermatt rompt sa malédiction à Beaver Creek en remportant le géant de dimanche. Tout en se réjouissant de la performance de son «petit frère» Lenz Hächler après sa quatrième victoire de la saison.

Marcel W. Perren et Sven Thomann

La malédiction est brisée: pour la première fois, Marco Odermatt remporte le géant de Beaver Creek. Mais la superstar du lac des Quatre-Cantons a dû bien plus trembler que prévu.

Tout avait pourtant commencé idéalement. Lors de la première manche, le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde offre une nouvelle démonstration de son talent exceptionnel. À la pause, il compte 86 centièmes d’avance sur Henrik Kristoffersen et sur le «néo-Brésilien» Lucas Pinheiro Braathen.

Mais avant la deuxième manche, deux problèmes surgissent. D’abord, l’après-midi, le Tyrolien du Sud Alex Vinatzer – seulement dixième à mi-course – signe une manche d’anthologie, dépassant Lucas Braathen puis Henrik Kristoffersen. Ensuite, la visibilité se dégrade dramatiquement au fil des passages. «Il y a tellement d’ombre par endroits qu’on voit à peine les virages», souffle le chef du géant suisse, Helmut Krug. «Quand je me suis élancé, il ne restait malheureusement plus grand-chose du soleil», confirme Marco Odermatt.

Résultat: de ses 1’’31 de marge, il ne subsiste que 23 centièmes à l’arrivée. «C’était vraiment un combat difficile, je ne me sentais pas du tout à l’aise dans ces conditions.» Le Nidwaldien de 28 ans savoure donc d’autant plus le «1» affiché derrière son nom sur la «piste des rapaces». «Après toutes les années compliquées dans ce géant de Beaver, cette victoire a une saveur très particulière.»

Alberto Tomba désormais à portée

Avec ce 49e succès en Coupe du monde, Marco Odermatt se rapproche dangereusement de la légende italienne Alberto Tomba. Samedi prochain, à Val-d’Isère, il pourrait déjà rejoindre la barre symbolique des 50 victoires de «La Bomba».

Mais revenons au Colorado, où le Zougois Lenz Hächler a enfin lancé sa saison. Dix-neuvième, il décroche ses premiers points cet hiver après deux courses ratées. Marco Odermatt veille sur son jeune compatriote: entre Copper Mountain et Beaver Creek, il l’a même convié – en compagnie de Justin Murisier et des deux journalistes de Blick – à la traditionnelle fondue dans l’appartement de l’équipe.

La digestion, toutefois, n’a pas été la même pour tout le monde. Lenz Hächler a passé une partie de la nuit à vomir. Heureusement remis, le champion du monde juniors de slalom 2024 a pu signer une prestation solide. «J’ai vu sa deuxième manche à la télévision. À part un bref choc dans le haut, il s’en est très bien sorti», salue Marco Odermatt.

Sans cet accroc, Lenz Hächler aurait sans doute pu viser un top 10: il y laisse environ six dixièmes. «Je ne me suis pas tenu correctement sur les skis dans la pente avant la partie plate, ce qui m’a fait dériver», explique-t-il.

Il repart malgré tout satisfait, tout comme Luca Aerni, qui signe un troisième top 15 en géant avec sa 13e place. Loïc Meillard décroche son meilleur résultat de la saison (9e), tandis que Thomas Tumler, vice-champion du monde à Samnaun, rétrograde du 5e au 14e rang lors de la deuxième manche.



