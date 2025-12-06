Vingt-quatre heures après la descente et la démonstration de Marco Odermatt, aucun Suisse n'est parvenu à monter sur le podium du super-G de Beaver Creek. Et Alexis Monney ressort avec le sentiment d’avoir été lésé.

Marcel W. Perren

L’ancien crack autrichien de la descente, Werner Franz (53 ans, deux victoires et 17 podiums en Coupe du monde), officie depuis plusieurs années comme entraîneur de vitesse auprès de la Fédération autrichienne. Une heure avant le départ, il nous glisse une petite phrase bien sentie: «Vous, les Suisses, vous devrez vous couvrir aujourd’hui. On ne va pas tarder à frapper un grand coup.»

Et Franz a vu juste. Malgré la neige et une visibilité médiocre, Vincent Kriechmayr a dévalé la Birds of Prey avec autorité et s’est imposé devant le Norvégien Frederik Möller et son compatriote Raphael Haaser. Marco Odermatt, lui, a dû se contenter de la 5e place, au lendemain de son somptueux succès en descente.

Mais une question qui fâche doit être posée à ce stade de l'article: Les conditions étaient-elles vraiment équitables pour tous les athlètes?

«Quand je suis parti, on pouvait défendre la décision du jury de lancer la course, même si le vent était fort au départ», estime le meilleur skieur du monde. Marco Odermatt refuse donc de se cacher derrière la météo pour expliquer ces deux dixièmes qui le privent d'un nouveau podium: «J’ai fait une grosse erreur dans le haut du tracé.» Avant d’admettre qu’il lui est «difficile de skier deux jours d’affilée à un très haut niveau» en Coupe du monde.

Franjo von Allmen: frayeur puis soulagement

Le moment le plus inquiétant du jour est survenu lors du passage de Franjo von Allmen, champion du monde de descente, parti avec le dossard 15. Après le deuxième temps intermédiaire, il s'est fait piéger et a violemment heurté les filets de protection. Resté un moment au sol, il a pu se relever par ses propres moyens. Toutefois, dans la zone d’arrivée, l’angoisse était évidemment palpable: beaucoup craignent une blessure sérieuse au genou.

Finalement, le Bernois de 24 ans a pu rapidement rassurer tout le monde: «J’ai seulement mal au tibia, j’ai pris un coup. Mais sinon, ça devrait aller.» Le diagnostic est tombé un peu plus tard: Il s'agit de simples contusions. Franjo von Allmen, charpentier de formation, doit rentrer ce dimanche de Denver. L’espoir demeure de le voir au départ des épreuves de Val Gardena la semaine prochaine (deux descentes et un super-G).

Alexis Monney fulmine

La chute de von Allmen a entraîné une pause d’une trentaine de minutes. Et celui qui en fait les frais est Alexis Monney, parti avec le dossard 17. «Pendant l’interruption, il est tombé de la neige fraîche qui n’a pas été assez dégagée. Avant le saut, il y avait bien cinq centimètres sur la piste. C’est absolument injuste!», s’énerve le double médaillé lors des derniers Mondiaux (bronze en descente, argent en combiné par équipe).

Après l’abandon de Loïc Meillard, le directeur de course de la FIS, Markus Waldner, a finalement décidé de mettre un terme à l’épreuve. Mais la course reste validée, puisque les 30 premiers skieurs ont pris le départ.

Même les vainqueurs sont gênés

Malgré son 19e succès en Coupe du monde, Vincent Kriechmayr n’exulte pas:

«J’aurais préféré gagner dans des conditions identiques pour tout le monde. Ce n’était clairement pas le cas aujourd’hui.» Le chef d’équipe autrichien Marko Pfeiffer partage ce constat, même s’il estime que les meilleurs dossards ont bénéficié de conditions assez similaires. Selon lui, la victoire du vainqueur reste «totalement méritée».

Marco Odermatt aussi s’interroge, mais sur un autre point: «Je n’ai pas compris pourquoi la course, prévue à 11h15, a été repoussée à 11h45. La météo n’a pas changé. Et quand le jury a confirmé à 11h15 le départ à 11h45, on voyait bien qu’on aurait pu partir à l’heure. On aurait peut-être pu aller au bout de la course.»