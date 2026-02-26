Moins d’une semaine après les Jeux, la Coupe du monde reprend à Garmisch-Partenkirchen. Sur la redoutable piste du Kandahar, les Suisses visent encore les podiums.

Alexander Hornstein

Moins d'une semaine après les dernières compétitions olympiques, les skieurs de vitesse font leur retour en Coupe du monde. À Garmisch-Partenkirchen, ils devront maîtriser la piste du Kandahar. La station bavaroise a prouvé au cours de sa longue histoire qu'elle réussissait aux Suisses, et pas seulement depuis que Marco Odermatt, Loïc Meillard et Franjo von Allmen évoluent sur le circuit.

Date Événement Heure de départ Jeudi 26 février 1er entraînement descente 11h45 vendredi 27 février 2ème entraînement départ 11.45 heures Samedi 28 février Départ 11.45 heures dimanche 1er mars Super-G 11h45

Odermatt pourrait rattraper Meillard

Marco Odermatt n'a pas remporté de médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver, mais il n'échangerait pas les trois médailles qu'il a gagnées contre un titre olympique. À Garmisch, il figure une nouvelle fois parmi les favoris dans les deux courses.

Après sa 3e place (2021) et sa 1re place (2024), il pourrait décrocher un troisième podium à Garmisch, ce qui lui permettrait d'en compter autant que son coéquipier Loïc Meillard. Franjo von Allmen est monté sur le podium pour la première fois en 2024 et compte donc une présence sur la boîte, après l'annulation de l'édition précédente en raison des conditions météorologiques.

Didier Cuche les éclipse tous

En matière de podiums, les skieurs suisses en ont accumulé à Garmisch depuis la première édition en 1970. Pas moins de 55 fois, un Helvète s'est classé parmi les trois premiers, Didier Cuche étant le plus titré avec un total de sept podiums. En 2024, deux Suisses sont montés sur le podium: Odermatt (1er) et von Allmen (3e). Et cette année encore, la Suisse a de solides arguments pour placer l’un des siens parmi les trois premiers.