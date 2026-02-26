DE
FR

Voici le programme de Garmisch
Les Suisses à la chasse aux podiums

Moins d’une semaine après les Jeux, la Coupe du monde reprend à Garmisch-Partenkirchen. Sur la redoutable piste du Kandahar, les Suisses visent encore les podiums.
Publié: 10:27 heures
|
Dernière mise à jour: 10:31 heures
1/4
Marco Odermatt vise son troisième podium à Garmisch.
Photo: Getty Images
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

Moins d'une semaine après les dernières compétitions olympiques, les skieurs de vitesse font leur retour en Coupe du monde. À Garmisch-Partenkirchen, ils devront maîtriser la piste du Kandahar. La station bavaroise a prouvé au cours de sa longue histoire qu'elle réussissait aux Suisses, et pas seulement depuis que Marco Odermatt, Loïc Meillard et Franjo von Allmen évoluent sur le circuit.

DateÉvénementHeure de départ
Jeudi 26 février1er entraînement descente11h45
vendredi 27 février2ème entraînement départ11.45 heures
Samedi 28 févrierDépart11.45 heures
dimanche 1er marsSuper-G11h45

Odermatt pourrait rattraper Meillard

Marco Odermatt n'a pas remporté de médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver, mais il n'échangerait pas les trois médailles qu'il a gagnées contre un titre olympique. À Garmisch, il figure une nouvelle fois parmi les favoris dans les deux courses.

Plus sur le ski
Le ski aux Jeux, «pas une bonne publicité pour notre sport!»
Fâché, Justin Murisier!
Le ski aux Jeux, «pas une bonne publicité pour notre sport!»
Wendy Holdener: de la déception olympique à la joie d’être marraine
Une belle consolation
Wendy Holdener: de la déception olympique à la joie d’être marraine

Après sa 3e place (2021) et sa 1re place (2024), il pourrait décrocher un troisième podium à Garmisch, ce qui lui permettrait d'en compter autant que son coéquipier Loïc Meillard. Franjo von Allmen est monté sur le podium pour la première fois en 2024 et compte donc une présence sur la boîte, après l'annulation de l'édition précédente en raison des conditions météorologiques.

Didier Cuche les éclipse tous

En matière de podiums, les skieurs suisses en ont accumulé à Garmisch depuis la première édition en 1970. Pas moins de 55 fois, un Helvète s'est classé parmi les trois premiers, Didier Cuche étant le plus titré avec un total de sept podiums. En 2024, deux Suisses sont montés sur le podium: Odermatt (1er) et von Allmen (3e). Et cette année encore, la Suisse a de solides arguments pour placer l’un des siens parmi les trois premiers.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus