Comment Lara Gut-Behrami a bousculé les codes en Suisse

Lara Gut-Behrami a marqué le ski suisse par ses exploits, mais aussi par sa manière de fonctionner. Pour Urs Lehmann, l’ancienne championne a contribué à transformer tout le système.

Mathias Germann & Joël Hahn

Lara Gut-Behrami n’a pas seulement marqué le ski suisse par ses succès. Elle l’a aussi transformé. C’est ce qu’affirme Urs Lehmann, ancien président de Swiss-Ski et actuel président de la FIS, qui a suivi de près la carrière de Lara Gut-Behrami depuis 2006. Pour lui, la Tessinoise incarne donc bien plus que des titres de championne du monde, des médailles olympiques et des globes de cristal.

«Il y a un concept que Lara a contribué à façonner: ce qu’on appelle l’équipe privée», écrit Urs Lehmann en exclusivité pour Blick, en revenant sur ses souvenirs. A seulement 16 ans, Lara Gut-Behrami s’était déjà envolée avec sa famille pour l’Amérique du Sud. Au sein de la fédération suisse, la jeune Tessinoise avait suscité l’étonnement et quelques interrogations. «On nous avait rapporté qu’une jeune Tessinoise sans points était extrêmement rapide. Nous nous sommes demandé: que faire maintenant? Comment intégrer son 'équipe privée' dans le système?»

A l’époque, la famille Gut a poussé la fédération dans ses retranchements. Mais c’est précisément cela qui, selon Urs Lehmann, a provoqué un changement de mentalité. Les athlètes devaient pouvoir bénéficier d’un accompagnement plus personnalisé lorsque cela s’avérait pertinent pour leur développement: «C’est en grande partie grâce à Lara que nous avons aujourd’hui cette individualisation.»

Une adolescente prend ses responsabilités

Ce qui a également impressionné Urs Lehmann, c’est la responsabilité assumée par Lara Gut-Behrami dès son plus jeune âge. A 18 ou 19 ans, elle a pris en charge les finances de sa famille. Ses parents, Pauli et Gabriella, ont quitté leur emploi et consacré leur vie à la carrière de leur fille. «J’ai assisté à des réunions où cette adolescente s’exprimait au nom de toute la famille. Devant les dirigeants de la fédération, devant des managers. C’était extraordinaire.»

Et c’est précisément cette famille qu’il ne faut pas oublier avec le recul, estime Urs Lehmann. Pauli en tant qu’entraîneur, Gabriella comme accompagnatrice au quotidien: tous deux ont largement contribué au succès de Lara Gut-Behrami. Urs Lehmann a lui-même pu suivre toute son évolution, de l’«audace insouciante» de la jeune Lara à la femme mûre qui savait exactement ce dont elle avait besoin et ce dont elle pouvait se passer.

«Les hauts, les bas, les défis. Les démarches auprès de la fédération. Je n’ai jamais vécu tout cela avec un autre athlète», écrit Urs Lehmann. Son rapport aux réseaux sociaux, son succès, sa cohérence: pour lui, tous ces éléments forment un tout. «Incroyable, unique, cohérente – tout simplement le style de Lara.»