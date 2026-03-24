Pour clore la saison de Coupe du monde, la course décisive pour le globe de géant se joue en Norvège. Marco Odermatt et Lucas Pinheiro Braathen s’affrontent: avantages, enjeux et clés du duel.

Ce qui pourrait coûter le globe de géant à Marco Odermatt

Ce qui pourrait coûter le globe de géant à Marco Odermatt

Marcel W. Perren

La situation de départ

Avant le géant final à Hafjell (Norvège), Marco Odermatt compte 48 points d’avance sur Lucas Pinheiro Braathen. Concrètement, si le Brésilien, qui a grandi en Norvège, s’impose dans son ancienne patrie, le Nidwaldien devra au minimum terminer troisième pour décrocher le petit globe de géant.

La piste

La piste olympique de 1994 ne présente pas de véritable mur, mais elle est piégeuse avec plusieurs cassures. Lorsque Lucas Pinheiro Braathen évoluait encore avec l’équipe de Norvège, il s’y entraînait régulièrement. L’hiver dernier, lors du premier géant de Coupe du monde à Hafjell depuis 22 ans, Marco Odermatt avait toutefois pris l’ascendant: deuxième, il avait devancé Lucas Pinheiro Braathen, alors quatrième, de quatre dixièmes.

Les conditions

L’entraîneur de Marco Odermatt, Helmut Krug, avait un souhait avant le départ pour la Norvège: «J’espère que nous n’aurons pas de neige de printemps.» Lors du dernier géant à Kranjska Gora, Lucas Pinheiro Braathen avait en effet montré qu’il était très à l’aise sur ce type de surface. Mais à Kvitfjell, où Marco Odermatt a terminé 19e en super-G, la neige était déjà très molle. Et comme Hafjell se situe à une trentaine de minutes de route, tout indique que le duel pour le globe se disputera lui aussi sur une neige printanière, contrairement aux souhaits du staff suisse.

La relation Odermatt-Braathen

A Kranjska Gora, Marco Odermatt avait été interrogé sur sa relation avec Lucas Pinheiro Braathen en dehors des pistes. «Très respectueuse. Mais nous ne partirions jamais en vacances ensemble», avait-il répondu.

L'épisode le plus drôle

Après la victoire de Lucas Pinheiro Braathen devant Marco Odermatt lors du géant olympique en février, les deux hommes s’étaient retrouvés en coulisses avec Loïc Meillard, médaillé de bronze. Une scène amusante s’était alors produite. Marco Odermatt raconte: «Avant de monter sur le podium, je lui ai dit qu’il devait encore se mettre un peu de maquillage. C’était une blague. Mais il m’a pris au sérieux: Lucas est vraiment allé chercher la boîte de maquillage.»

Un lien particulier dans le clan Braathen

Entre 2016 et 2024, Kurt Kothbauer a transformé Marco Odermatt, autrefois très mince, en athlète complet. L’Autrichien a ensuite quitté Swiss-Ski, estimant avoir atteint ses limites avec le Nidwaldien. Depuis deux ans, Kurt Kothbauer travaille… avec Lucas Pinheiro Braathen en tant que préparateur physique. Un détail piquant, même si Marco Odermatt entretient toujours de bonnes relations avec son ancien entraîneur.

Un outsider à ne pas oublier

Derrière le duel attendu, un troisième homme peut encore rêver: Loïc Meillard. A 89 points de retard sur Marco Odermatt et 41 sur Lucas Pinheiro Braathen, un scénario reste possible: si Marco Odermatt sort du top 15 et que Lucas Pinheiro Braathen manque le podium, Loïc Meillard pourrait décrocher le globe en cas de victoire. L’exploit n’est pas irréaliste, l’hiver dernier, il avait remporté le géant et le slalom à Hafjell en l’espace de 24 heures.