Le vendredi 26 juin aura lieu Norvège - France dans le cadre de la Coupe du monde. Une affiche que vont particulièrement suivre les slalomeurs Atle Lie McGrath et Paco Rassat.

«Il m'a dit dans la cabine à Alta Badia qu'ils allaient nous détruire»

«Il m'a dit dans la cabine à Alta Badia qu'ils allaient nous détruire»

Blick Sport

Le 26 juin, la planète football sera assurément devant sa télévision à 21h puisque se jouera, à ce moment-là, l'une des affiches les plus attendues de la phase de poules de la Coupe du monde. La Norvège, impériale lors des qualifications avec huit victoires en autant de matches, va affronter la France, l'une des favorites au titre, à Boston. Martin Odegaard face à Michael Olise, Erling Haaland face à Kylian Mbappé et… Atle Lie McGrath face à Paco Rassat.

Car évidemment, la Coupe du monde de football va bien au-delà du monde du ballon rond. Le monde du ski se prend également au jeu et le Norvégien et le Français se cherchent depuis de longues semaines déjà.

Quelques jours après le tirage au sort de la compétition, les deux slalomeurs se sont retrouvés sur l'épreuve d'Alta Badia, en Italie. «Atle m'a dit dans la cabine qu'ils allaient nous détruire», se souvient Paco Rassat auprès du compte officiel de la FIS sur Instagram. Forcément, le skieur tricolore attend cette rencontre avec impatience.

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Toujours intéressé par la FIS sur ses pronostics, le vainqueur d'Adelboden avait plutôt bien commencé, pronostiquant une victoire (3-0 au lieu du 2-0) du Mexique face à l'Afrique du Sud en match d'ouverture. Il a également prédit que la France serait championne du monde cette année. «Et je ne dis pas ça parce que je suis français», a-t-il ajouté avec un emoji qui pleure de rire. À voir pour lui et son pays s'il est aussi bon sur les skis qu'au jeu des pronostics.