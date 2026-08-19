Michael Matt est devenu papa pour la deuxième fois. Le slalomeur autrichien a annoncé la naissance de son fils sur Instagram, en pleine préparation de la nouvelle saison de Coupe du monde.

Ramona Bieri

La famille du ski s’agrandit. Le slalomeur autrichien Michael Matt est devenu papa pour la deuxième fois. «Bienvenue dans ce monde, petit bonhomme», a écrit le skieur de 33 ans sur Instagram. Il a accompagné son message d’une photo où on le voit avec sa fille Emily, 3 ans, portant le siège auto du nouveau-né.

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Michael Matt n’a pas encore révélé le prénom de son fils ni sa date de naissance. Mais les félicitations du monde du ski n’ont pas tardé. «Oh, c’est merveilleux! Félicitations!», a commenté son ancienne coéquipière Eva-Maria Brem. Nina Ortlieb, Anna Veith ou encore Nina Haver-Loeseth, elle-même récemment devenue maman pour la troisième fois, ont également salué l’heureuse nouvelle.

Une médaille d'or en 2022

Cette naissance intervient en pleine préparation de la nouvelle saison. L’hiver dernier avait été contrasté pour le spécialiste du slalom. En onze courses, il avait manqué la qualification pour la deuxième manche à trois reprises. Lorsqu’il avait rallié l’arrivée, il s’était classé entre la 4e et la 18e place. Aux Jeux olympiques, il avait frôlé le podium du combiné par équipes avec Raphael Haaser, échouant pour trois centièmes seulement. Il avait ensuite terminé 8e du slalom.

En 131 départs en Coupe du monde, Michael Matt est monté neuf fois sur le podium. Son unique victoire remonte à 2017. Au total, l’Autrichien a décroché cinq médailles lors de grandes compétitions. En slalom, Matt a remporté l’argent aux Championnats du monde (2019) et le bronze aux Jeux olympiques (2018). À cela s’ajoutent une médaille d’or (2022) et une médaille d’argent (2018) aux JO, ainsi qu’une médaille d’argent aux Championnats du monde (2019) dans les épreuves par équipe.



