Lindsey Vonn a été durement attaquée par certaines légendes du ski pour son retour en Coupe du monde, mais elle en étonne maintenant plus d'un. Son parcours la mènera-t-il jusqu'au podium des championnats du monde?

1/8 Lindsey Vonn est de retour sur la scène qui lui tient tant à cœur. A Garmisch, la skieuse de 40 ans a déjà gagné neuf fois. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Lindsey Vonn (40 ans) est de retour à Garmisch, et on pourrait croire qu’elle n’est jamais partie. Séances de préparation physique, entraînements, courses, récupération: tout semble comme avant. Elle a déjà célébré neuf victoires dans la station allemande – la première en slalom il y a 16 ans. Si elle venait à s’imposer sur la piste de Kandahar cela bouclerait un chapitre spécial de sa carrière. Après une pause de cinq ans, la reine de la vitesse ne se contente pas de belles paroles: elle passe à l’action. À St. Anton (Autriche), elle a terminé sixième et quatrième.

Certes, Vonn a chuté deux fois la semaine dernière à Cortina (Italie), mais elle reste lucide: «Je ne m’attendais pas à remonter immédiatement sur le podium. Je suis simplement heureuse d’être de retour. Il n’y a rien que j’aime plus que le ski», confie-t-elle. Vendredi, elle n’a pas hésité à répondre à ses détracteurs: «Ils se cachent», a-t-elle déclaré à l’agence DPA.

Des critiques... mais aussi des soutiens

Certaines légendes du ski ont exprimé leur scepticisme face à son retour. Franz Klammer (71 ans, Autriche) a qualifié cela de «coup tiré dans le vide », tandis que Markus Wasmeier (61 ans) a parlé d’une «farce». Bernhard Russi (76 ans) avait également déclaré qu’elle «n’avait aucune chance», mais s’est récemment excusé dans Blick.

De son côté, Robert Trenkwalder (76 ans) est d’un tout autre avis: «On devrait avoir du respect pour Lindsey», affirme l’Autrichien, qui l’a accompagnée pendant 15 ans au sein de l’équipe Red Bull. Il rappelle qu’une opération au genou a permis à Vonn de se débarrasser de douleurs jusque-alors persistantes.

«Pourquoi ne pourrait-elle pas skier?»

«Pourquoi Lindsey ne pourrait-elle pas reprendre le ski? J’ai un immense respect pour elle, tout comme pour les retours de Marcel Hirscher ou Lucas Pinheiro Braathen», ajoute Trenkwalder. Selon lui, avec 82 victoires en Coupe du monde, Vonn reste une chance inestimable pour le ski. «Elle commence sa journée à 5 heures du matin et la termine à 22 heures avec les médias – c’est une performance incroyable.»

Trenkwalder estime que le retour de Vonn est bénéfique pour l’ensemble du sport: «C’est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Une telle histoire n’a pas de prix pour le ski». Mais peut-elle décrocher une médaille aux Championnats du monde de Saalbach (du 4 au 16 février)? Certains, dont Justin Murisier (33 ans), la voient même capable de viser l’or.

Trois catégories de skieuses

Pour l'Autrichien, les skieuses se divisent en trois catégories: «Celles qui se battent toujours, celles qui peuvent monter sur le podium et celles qui courent avec le couteau entre les dents». Vonn, comme Sofia Goggia (32 ans, Italie), appartient à la troisième catégorie.

Cela dit, il ne s’attend pas forcément à ce qu’elle remporte un titre mondial immédiatement : « Elle a encore besoin d’entraînements et de courses pour ajuster ses skis, ses chaussures, ses réglages – c’est essentiel à chaque compétition. »

Quoi qu’il en soit, pour Trenkwalder, Lindsey Vonn a déjà prouvé qu’elle est une gagnante, sur et en dehors des pistes.