Quels Suisses tremblent pour une place aux Championnats du monde?

1/6 Marco Odermatt est doublement le tenant du titre. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Se classer une fois dans le top 7 ou deux fois dans le top 15: tels sont les critères de sélection pour les Championnats du monde de ski à Saalbach (Autriche). Chaque nation dispose au maximum de quatre places de départ par discipline. Une cinquième place est réservée aux tenants du titre, sans considérer leur nation.

Cela signifie que la Suisse ne sera représentée que cinq fois en descente dames, si la championne en titre Jasmine Flury prend le départ après sa blessure au cartilage du genou survenue il y a un an. C'est son objectif déclaré. Jusqu'à présent, elle n'est toutefois pas revenue.

Avant le dénouement de la saison de vitesse, toutes les places ne sont pas encore occupées chez les femmes. Lara Gut-Behrami et Corinne Suter se sont doublement qualifiées, auxquelles s'ajoutent Michelle Gisin (super-G) et Malorie Blanc (descente). Ces deux dernières devront cependant se battre pour se qualifier dans l'autre discipline. Si elles se classent dans le top 15 lors de la dernière course, elles obtiendront leur ticket. Il en va de même pour Priska Ming-Nufer (descente). Seule une place dans le top 7 pourrait réaliser le rêve de Joana Hählen et Delia Durrer en vue d'une participation à Saalbach.

Un problème de luxe chez les hommes

La situation est différente chez les hommes. Grâce à la forte équipe de vitesse, la Suisse fait face à un problème de luxe. Avant même les dernières courses, le nombre d'athlètes qualifiés est supérieur au nombre de places disponibles. Grâce au tenant du titre Marco Odermatt, la Suisse peut tout de même envoyer un quintette à la chasse aux médailles en descente.

Malgré les critères remplis, au moins un duo devra se contenter de regarder les courses. Il en va de même pour le Super-G, où six athlètes se sont déjà qualifiés pour les quatre places de départ. Gino Caviezel est toutefois forfait après sa chute à Bormio. Lars Rösti a lui besoin d'un résultat dans le top 15 à Kitzbühel pour se mettre en jeu.

Un quatuor qualifié en slalom

En slalom géant, la Suisse a cinq places de départ grâce au tenant du titre Marco Odermatt. Autant d'athlètes ont leur billet en poche, y compris Caviezel. C'est pourquoi il reste une place. En slalom, un trio est fixé, Marc Rochat a encore besoin d'un classement dans le top 15 lors des deux courses restantes. Pour Ramon Zenhäusern, l'espoir est mince. Il vient d'enchaîner cinq échecs consécutifs et a besoin d'un exploit pour se qualifier.

Chez les femmes, c'est cette fois un quatuor qui remplit les critères en slalom. Aline Höpli est la moitié du chemin, il lui reste une course pour compléter. Du côté du slalom géant, la dernière course a déjà été disputée. C'est à la commission de sélection de décider si Simone Wild et Michelle Gisin peuvent prendre le départ. Les deux ont obtenu des résultats similaires: 22e, 25e, 26e pour Gisin et 22e, 24e, 28e pour Wild.