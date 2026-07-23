Un responsable du Comité olympique croate a été arrêté jeudi, ont indiqué le parquet et les médias. Il est soupçonné dans l'enquête sur un vaste scandale de corruption au sein de la fédération nationale de ski.

Arrestation en lien avec de la corruption dans le ski

Arrestation en lien avec de la corruption dans le ski

ATS Agence télégraphique suisse

Damir Segota, directeur du programme olympique, et son épouse, ont été arrêtés dans la matinée, a rapporté l'agence de presse publique HINA, tandis que les médias croates ont publié des photos le montrant escorté par les enquêteurs.

Son bureau au sein du Comité olympique a également été perquisitionné, tout comme celui du secrétaire général du comité, Sinisa Krajac, a précisé HINA.

Sans donner de nom, le parquet anticorruption a fait état dans un communiqué d'«arrestations et de collectes urgentes de preuves concernant plusieurs personnes, pour des faits de corruption en cours à Zagreb». Selon les médias locaux, Damir Segota est soupçonné d'avoir accepté des pots-de-vin pour approuver des paiements à la fédération nationale de ski, elle-même au cœur d'un vaste scandale de corruption qui a secoué le pays plus tôt cette année.

En mars, le parquet a ouvert une enquête visant six personnes, dont l'ancien directeur du ski alpin Vedran Pavlek, soupçonnées d'avoir détourné près de 30 millions d'euros destinés à la fédération. Pavlek, sous la direction duquel la Croatie a connu sa période la plus faste dans ce sport avec dix médailles olympiques pour les frère et sœur Janica et Ivica Kostelic, est au Kazakhstan et conteste son extradition.

L'arrestation et les perquisitions de jeudi sont intervenues au lendemain d'informations dans la presse selon lesquelles un autre suspect, l'ancien secrétaire général de la fédération de ski, aurait fourni aux procureurs des détails sur la manière dont les fonds auraient été redistribués.

Démissions du président du Comité olympique

Selon des détails communiqués plus tôt par le parquet, Vedran Pavlek aurait utilisé au moins 1,9 million d'euros «pour financer la construction d'une villa appartenant à sa société», et «le reste des fonds a été dépensé pour des interventions esthétiques pour plusieurs femmes, des séjours dans de nombreux hôtels à l'étranger, des biens de luxe et des retraits d'espèces».

Le scandale à la fédération de ski a bousculé le sport croate plus largement: le président de longue date du Comité olympique, Zlatko Matesa, a démissionné en mai; et le ministre des Sports, Tonci Glavina, a estimé jeudi devant la presse que les enquêtes devaient être minutieuses et «toute personne reconnue responsable sanctionnée».