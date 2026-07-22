L'ancien espoir du ski Katja Grossmann s'est marié

Dans sa jeunesse, Katja Grossmann était comparée à Beat Feuz, mais de graves blessures l'ont empêchée de mener une grande carrière. La jeune femme de 29 ans s'est mariée la semaine dernière.

Dominik Mani

Malchance sur les pistes, bonheur dans la vie privée. Ce cliché s'applique plus que jamais à Katja Grossmann. En 2024, la Suissesse a dû mettre un terme prématuré à sa carrière en raison de blessures à répétition. La semaine dernière, l'ancienne skieuse de vitesse de 29 ans a en revanche épousé l'homme de sa vie. Elle l'a annoncé sur Instagram.

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Sa publication a suscité de nombreux messages de félicitations. Outre plusieurs personnalités du monde du ski, le roi de la lutte suisse Matthias Glarner s'est lui aussi réjoui pour les jeunes mariés. Comme lui, Katja Grossmann a désormais tourné la page de sa carrière sportive.

Katja Grossmann, qui portera désormais le nom de son mari, n'a disputé que deux courses de Coupe du monde, avec une 33e place à Val di Fassa (Italie) comme meilleur résultat. En Coupe d'Europe, elle a pris part à 46 épreuves et est montée une fois sur le podium. Un bilan modeste au regard des espoirs placés en elle à ses débuts.

Katja Grossmann travaille à l’hôpital

En 2017, elle a remporté la médaille d’argent en descente aux Championnats du monde juniors ; les experts la comparaient alors à la légende du ski Beat Feuz. Mais par la suite, elle a été frappée à plusieurs reprises par la malchance des blessures. En 2017, elle s’est fracturé le tibia et le péroné pour la première fois, puis le même sort lui est retombé dessus en 2022. Entre-temps, elle a subi à plusieurs reprises des blessures plus ou moins graves.

C’est ainsi qu’en 2024, Katja Grossmann a mis un terme à sa carrière pour se consacrer à sa deuxième grande passion. Elle avait déjà commencé sa formation d’infirmière pendant sa carrière sportive. Peu après sa retraite, elle a obtenu son diplôme et exerce depuis ce métier. Ce changement de carrière a d’ailleurs été inspiré par ses nombreux séjours à l’hôpital au cours de sa carrière sportive.