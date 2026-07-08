L'ancienne skieuse canadienne Erin Mielzynski a épousé Lenny Valjas après treize ans de relation. Les stars du ski ont salué leur union, célébrée dans un décor forestier et une robe chargée d'histoire.

Ramona Bieri

En 2012, Erin Mielzynski est entrée dans l'histoire du ski canadien. En remportant le slalom de Schruns, en Autriche, elle est devenue la première Canadienne à s'imposer dans cette discipline en Coupe du monde depuis Betsy Clifford, victorieuse en 1971. Ce succès restera le plus grand de sa carrière, complété par une troisième place en Coupe du monde et une médaille d'argent aux Championnats du monde 2015 dans l'épreuve par équipes. La Canadienne a mis un terme à sa carrière en 2022, après 139 départs en Coupe du monde.

Aujourd'hui, c'est une tout autre victoire qu'elle célèbre. Erin Mielzynski a épousé son compagnon de longue date, l'ancien fondeur canadien Lenny Valjas. «Au cours des treize dernières années, je suis tombée amoureuse de tant de facettes de ta personnalité», écrit-elle sur Instagram. «Pas seulement de l'homme que tu étais lorsque nous nous sommes rencontrés, mais aussi de celui que tu es aujourd'hui, de celui que tu deviens et de toutes les versions de toi que j'ai la chance d'aimer dans cette vie.»

La Canadienne accompagne ce message d'une série de photos prises au cœur de la forêt, où la cérémonie semble s'être déroulée. La tenue de la mariée n'est pas passée inaperçue. «Robe de Marie-Michèle Gagnon», précise Erin Mielzynski. Un clin d'œil à son ancienne coéquipière, qui avait épousé Travis Ganong il y a deux ans vêtue de cette même robe. Reste à savoir s'il s'agit bien de la robe originale ou simplement du même modèle.

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Les félicitations ont rapidement afflué du monde du ski. Wendy Holdener a écrit: «Tellement d'amour pour vous deux.» Lindsey Vonn, Ilka Štuhec et Resi Stiegler ont elles aussi adressé leurs vœux aux jeunes mariés.

Une histoire qui remonte à l'enfance

Ce mariage vient conclure une histoire d'amour peu banale. Lors de leurs fiançailles, il y a deux ans, Erin Mielzynski avait raconté que leurs pères se connaissaient depuis l'enfance et étaient restés de très proches amis. Les futurs époux, eux, ne gardent le souvenir que d'une seule rencontre lorsqu'ils étaient enfants.

Le destin les a véritablement réunis bien plus tard, lors d'un vol entre l'Europe et le Canada. Assis l'un derrière l'autre dans l'avion, Erin Mielzynski avait finalement trouvé le courage d'engager la conversation avec Lenny Valjas. «Plus de dix ans plus tard, le fils du meilleur ami de mon père est devenu mon meilleur ami. Et j'ai la chance d'être à ses côtés le jour de notre mariage», écrivait-elle au moment de leurs fiançailles. Ce jour est désormais arrivé.