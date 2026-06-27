Wendy Holdener a partagé sur Instagram plusieurs photos de la cérémonie et de la fête. On y aperçoit entre autres les skieuses suisses Joana Hählen, Jasmine Flury et Jasmina Suter.
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Parmi les invités figuraient également Filip Zubcic, Giovanni Borsotti ainsi que l’ancien spécialiste de vitesse Peter Fill. La publication Instagram des jeunes mariés a par ailleurs suscité de nombreuses réactions et félicitations de la part d’autres figures du ski, parmi lesquelles Emma Aicher, Atle Lie McGrath, Sara Hector et Ilka Stuhec.