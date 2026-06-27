Michelle Gisin et Luca De Aliprandini se sont dit «oui» à Riva del Garda, en Italie, le week-end passé. Wendy Holdener était présente et partage des photos de ce joli moment.

Cédric Heeb

Michelle Gisin et Luca De Aliprandini se sont mariés le week-end passé à Riva del Garda, en Italie. Sous un soleil radieux, les deux skieurs ont célébré leur union au bord du lac de Garde, entourés de nombreux amis et proches issus du monde du ski.

Wendy Holdener a partagé sur Instagram plusieurs photos de la cérémonie et de la fête. On y aperçoit entre autres les skieuses suisses Joana Hählen, Jasmine Flury et Jasmina Suter.

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Parmi les invités figuraient également Filip Zubcic, Giovanni Borsotti ainsi que l’ancien spécialiste de vitesse Peter Fill. La publication Instagram des jeunes mariés a par ailleurs suscité de nombreuses réactions et félicitations de la part d’autres figures du ski, parmi lesquelles Emma Aicher, Atle Lie McGrath, Sara Hector et Ilka Stuhec.