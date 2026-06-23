Marco Kohler se cherche un nouveau sponsor principal

Perte de son sponsor principal et rupture des deux ligaments croisés: Marco Kohler traverse une période difficile de sa carrière. Le skieur de 28 ans serait même prêt à financer la saison à venir de sa propre poche.

Yara Vettiger

La mauvaise nouvelle est tombée alors que Marco Kohler poursuivait sa rééducation. Avec le retrait inattendu de son sponsor principal, El Tony, le skieur de l’Oberland bernois a perdu une part importante de ses revenus. «Mentalement, cela m’a presque plus touché que ma récente blessure», confie le spécialiste de la vitesse au Blick.

Une épreuve de plus pour Kohler, déjà confronté à une période difficile. En janvier, il s’est rompu le ligament croisé à Kitzbühel, sur la Streif. Peu après, les examens ont révélé qu’un second ligament était également déchiré.

En marge du Swiss-Ski Golf Trophy à Interlaken, Marco Kohler a fait le point avec Blick. La recherche d’un nouveau sponsor est en cours. «J’ai reçu beaucoup de réactions, dont de nombreuses positives. Pour l’instant, nous sommes en train d’éclaircir plusieurs pistes», explique le skieur de 28 ans. Des discussions plus concrètes devraient avoir lieu dans les prochaines semaines.

La recherche de sponsors confiée à son entourage

Le choc provoqué par la perte de son principal soutien financier reste toutefois bien présent. «Au début, ça m’a vraiment beaucoup affecté. C’était une part importante de mes revenus qui disparaissait du jour au lendemain.»

Depuis, Marco Kohler a largement délégué la recherche de partenaires. Son conseiller, Beni Knecht, prend en charge les démarches administratives. «Je suis très content de pouvoir lui confier progressivement cette tâche. Cela me permet de me concentrer pleinement sur le sport et ma rééducation.»

Même ainsi, la situation continue de peser sur lui. «C’est toujours quelque chose que l’on garde dans un coin de la tête. D’une manière ou d’une autre, cela reste présent.»

Prêt à financer lui-même sa saison

Et si aucun nouveau sponsor ne se manifestait? Pour Marco Kohler, mettre un terme à sa carrière n’est pas envisageable. «Quoi qu’il arrive, je poursuivrai la saison prochaine. Ma passion pour ce sport est bien trop forte.»

Si nécessaire, il est même prêt à financer lui-même sa saison. «D’une manière ou d’une autre, on trouverait une solution.» Une option qui ne peut toutefois constituer qu’un dépannage temporaire. «Nous, les sportifs, dépendons forcément des ressources financières.»

Malgré cette période d’incertitude, le Bernois reste confiant. Et pas seulement concernant la recherche de sponsors. Sa rééducation progresse également comme prévu. «Je suis très satisfait. Il faut simplement faire preuve de patience, mais tout se déroule conformément au plan.»