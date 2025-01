Beat Feuz parie sur une victoire suisse lors de la descente de Kitzbühel

Quels descendeurs occuperont les premières places sur la Streif? L'ancienne gloire Beat Feuz a jeté un œil dans sa boule de cristal. Et le drapeau suisse y est en bonne place.

1/7 «Après le super-G sur la Streif, Marco Odermatt va également gagner la descente» ! Ce pronostic vient de... Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Personne ne connaît mieux la descente de la Streif que Beat Feuz. Entre 2016 et 2022, l'Emmentalois a décroché huit places sur le podium dans la Mecque autrichienne de la vitesse (trois victoires, quatre fois deuxième, une fois troisième). De plus, le champion olympique et quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde de descente a disputé sa dernière course de Coupe du monde le 21 janvier 2023 au Hahnenkamm.

Depuis sa retraite, Beat Feuz est toujours actif en tant qu'expert au micro de la SRF et en tant que parieur hors pair. Avant le super-G du Lauberhorn, le skieur de 37 ans a pronostiqué à juste titre la première victoire de Franjo von Allmen en Coupe du monde. À quelques heures de la mythique descente du Hahnenkamm (à partir de 11h30 en direct sur Blick), il donne son pronostic qui fati la part belle aux skieurs suisses.

1 Marco Odermatt

«Odi a triomphé lors Super-G, même s'il n'a pas réussi une course parfaite. Et je suis sûr qu'il va aussi gagner la descente. Il sait exactement où et comment skier sur cette piste. Marco est désoramis devenu un skieur mature. Cyprien Sarrazin, l'homme qui maîtrisait encore mieux cette piste il y a douze mois, ne sera pas au départ cette fois-ci en raison d'une blessure. Cela donne un argument supplémentaire.»

2 Franjo von Allmen

«Le super-G a montré que Franjo, qui est encadré depuis cette saison par mon ancien serviceman Sepp Kuppelwieser, a une énorme vitesse de base. Il a été le plus rapide jusqu'au Hausberg. Et je pense qu'en descente aussi, dans des passages comme Brückenschuss, personne ne pourra rivaliser avec von Allmen. Mais je pense aussi qu'il lui manque encore la maturité pour réaliser un très grand coup sur ce parcours. Je suppose qu'il commettra une ou deux petites erreurs de trop pour réaliser le meilleur temps».

3 Cameron Alexander

«Le Canadien ne fait rien d'extraordinaire sur ses lattes, sa conduite de skis est par contre d'une solidité absolue. Comme des artistes comme Kilde, Sarrazin et Kriechmayr sont actuellement blessés, je fais confiance au solide Cameron Alexander pour monter sur le podium».

4 Alexis Monney

«Alexis skie comme il est en tant que type - extrêmement calme et de manière intelligent dans la gestion de son énergie. Comme les conditions de cette course seront très probablement similaires à celles de sa victoire à Bormio, et que la Streif ne comportera pas beaucoup moins de bosses que le Stelvio, je m'attends à ce qu'Alexis soit à nouveau dans le top 5».

5 Nils Allegre

«Un Français a toujours été présent à Kitzbühel ces dernières années. Allegre a manqué de peu une place sur le podium lors de la descente de Val Gardena en terminant quatrième, et il s'est classé dans le top 10 sur les pistes très sélectives de Beaver Creek et Bormio. C'est pourquoi je pense également à lui pour cette course du Hahnenkamm».