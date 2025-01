Stefan Rogentin: «Ce que j'ai fait était assez imprudent»

1/5 En raison d'une grippe, Stefan Rogentin est très affaibli depuis plusieurs jours. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Après le super-G du Lauberhorn, Stefan Rogentin a été désigné «vainqueur moral» par la star autrichienne Vincent Kriechmayr. La raison: le Grison a terminé troisième à Wengen malgré les fortes séquelles de sa chute lors du premier entraînement. Bien que ces douleurs se soient en grande partie dissipées à son arrivée à Kitzbühel, il souffre depuis quelques jours d'une grippe accompagnée de courbatures et d'une forte toux.

Malgré cela, le skieur de 30 ans a réalisé une performance héroïque lors du super-G du Hahnenkamm, se classant une nouvelle fois à la troisième place. «Je suis moi-même étonné que cela ait à nouveau si bien fonctionné, car mon corps n'est vraiment pas en bon état. Et je dois aussi admettre que c'était assez imprudent de ma part de participer aux deux entraînements de descente sur la dangereuse Streif dans cet état.»

Pour le super-G, sa force suffit

N'est-ce pas extrêmement dangereux de disputer le super-G sur la Streif dans un tel état de faiblesse? Rogentin secoue la tête: «Ce super-G dure à peine une minute et 15 secondes. Même avec une grippe, mes forces suffisent pour ce laps de temps.» Cependant, ce serait une surprise encore plus grande si Rogentin parvenait à monter sur le podium de la descente du Hahnenkamm, beaucoup plus longue, dans cet état de faiblesse. Réponse ce samedi.