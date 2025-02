Thomas Tumler marchera-t-il sur les traces de son célèbre voisin?

1/6 Dans les années 80, Martin Hangl était l'une des figures de proue de l'équipe nationale suisse de ski. Photo: WEREK Pressebildagentur

Marcel W. Perren

Bien que Samnaun ne compte que 755 habitants, la commune grisonne située à la frontière autrichienne a déjà produit trois skieurs de classe mondiale. Dans les années 1980 et au début des années 1990, les frères Martin (3 victoires en Coupe du monde, 1 médaille d'or aux Championnats du monde) et Marco Hangl (1 podium en Coupe du monde) ont fait fureur sur le circuit alpin. Actuellement, Thomas Tumler, qui a grandi à proximité du clan Hangl, fait partie de l'élite du slalom géant.

Les skieurs les plus célèbres de Samnaun se sentent d'ailleurs également chez eux à Saalbach-Hinterglemm. En 1988, Martin Hangl (62 ans) a célébré deux victoires en Coupe du monde en l'espace de 24 heures lors de la finale de la Coupe du monde au Zwölferkogel, en super-G et en slalom géant. Tumler, quant à lui, a obtenu la troisième place en slalom géant lors de la dernière finale de la Coupe du monde sur le même versant. Et lors du premier jour de ces Championnats du monde, l'athlète de 35 ans a assuré une médaille d'argent à la Suisse dans la compétition par équipe grâce à deux courses grandioses.

«Il est en excellente forme»

Martin Hangl relève un parallèle très particulier entre lui et Tumler: «En 1989, je suis devenu champion du monde de super-G à Vail/Beaver Creek, précisément là où Tommy a décroché sa première victoire en Coupe du monde en décembre dernier». Pour l'homme de 62 ans, la suite logique de cette histoire est évidente: «Il serait symbolique que Tommy remporte maintenant l'or à Saalbach-Hinterglemm, sur la piste où j'ai gagné mes deux premières courses de Coupe du monde».

Les dernières séances d'entraînement sur la Reiteralm ont montré que Tumler a le potentiel pour réaliser un très gros coup. En effet, face aux superstars que sont Marco Odermatt et Lucas Braathen, ce passionné de la Bavière a signé des temps de référence. «Tommy est vraiment en excellente forme», confirme Helmut Krug, l'entraîneur en chef du slalom géant.

Tumler n'oubliera pas cet hiver

Un élément renforce encore l'optimisme: Tumler, autrefois réputé pour sa nervosité, semble aujourd'hui d'un calme impressionnant à l'approche du point culminant de la saison. «Quoi qu'il arrive à Saalbach-Hinterglemm, je garderai toujours un bon souvenir de cet hiver grâce à ma première victoire en Coupe du monde. Et si quelqu'un m'avait dit il y a deux ans que je prendrais le départ du prochain slalom géant des Championnats du monde dans le groupe de tête, je l'aurais traité de fou. Mais aujourd'hui, je fais bel et bien partie du top 7 mondial, et c'est un immense privilège pour moi.»

Martin Hangl se rendra en Autriche spécialement pour soutenir Tumler aux Championnats du monde. «Je suis allé à l'école avec sa mère, qui nous a malheureusement quittés trop tôt. C'est donc une question d'honneur pour moi d'encourager Tommy depuis la tribune d'arrivée. Il est un grand ambassadeur de la région de Samnaun.»

Terrible attaque contre un fan de Tumler âgé de dix ans

Il y a trois mois, la région a été secouée par un drame insensé lorsqu'un homme de 52 ans a attaqué et grièvement blessé un garçon de dix ans avec une hache de plâtrier. «L'agresseur habitait en face du magasin de spiritueux de ma famille. Il a basculé dans une spirale négative à l'époque de la covid», observe Tumler.

Martin Hangl est, lui aussi, particulièrement touché par cette affaire: «Le père du garçon agressé a passé son brevet de moniteur de ski sous ma direction». Heureusement, le jeune garçon, grand fan de Tumler, se rétablit progressivement. «Lors de mon accueil triomphal à Samnaun après ma victoire à Beaver Creek, il était présent», confie Tumler. Et il y a de fortes chances qu'une nouvelle fête se prépare à Samnaun après le slalom géant des Championnats du monde.