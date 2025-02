Lara Gut-Behrami a fait ses adieux aux Championnats du monde sans regrets

Le mot «déception» est trop fort pour Lara Gut-Behrami, qui n'était après tout qu'à six centièmes du bronze lors du géant de Saalbach. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Le slalom géant de Saalbach était la dernière course de Lara Gut-Behrami lors de Championnats du monde. Elle n'aura pas réussi à décrocher une médaille d'adieu. Elle a terminé cinquième à six centièmes de la médaille de bronze. Une déception pour la Tessinoise?

Après sa course, la skieuse s'est entretenue avec Petra Vlhova qui est actuellement blessée: «Ça m'a fait plaisir de la voir», a souri Lara Gut-Behrami. Selon elle, cela relativise tout de suite sa cinquième place. «J'ai essayé de faire de mon mieux. Je n'y suis pas parvenue», résume-t-elle. «C'est dommage, six centièmes auraient été faisables.» Elle ne veut toutefois par parler de déception. «Nous savons au départ qu'il n'y en aura que trois qui riront à la fin. Quand ça ne marche pas, on parle toujours tout de suite de déception», dit-elle. «J'ai réalisé que c'était tellement dommage. Il y a tellement plus en jeu.» Par exemple le fait d'arriver en bonne santé en bas de la piste. Une réaction remarquable. «J'aurais aimé skier six centièmes plus vite, mais je suis loin d'être déçue», répète la skieuse.

Selon elle, sa dernière course des Championnats du monde a été particulière. «Mon père a lancé la première manche, c'était comme quand j'étais petite», raconte-t-elle. Pour relativiser encore davantage sa prestation, elle enchaîne: «À la fin d'une carrière, on se souvient de bien plus que des podiums.» Elle se réjouit désormais de pouvoir continuer son parcours en Coupe du monde.

Pas une course facile pour Camille Rast

Wendy Holdener a quant à elle perdu plus de six secondes par rapport au meilleur temps. Selon elle, elle a mieux skié techniquement lors de la deuxième manche que ce matin. Mais elle a eu du mal à trouver la bonne solution. «Aujourd'hui, ce n'était tout simplement pas le bon jour», résume Holdener.

Camille Rast a de son vécu une préparation peu agréable. Après une première manche ratée, elle avoue que ses sensations n'étaient pas bonnes. «Lara Colturi a vomi, puis je me suis sentie mal et je n'étais plus dans ma course», a-t-elle confié. Elle a certes fait de son mieux, mais ce n'était pas optimal. «Je suis très sensible, je pense que je ne vais pas manger entre les courses», avait-elle dit.

A midi, elle s'est effectivement contenté de peu. Mais elle était enthousiaste après la course pour le duo Federica Brignone et Alice Robinson. «C'est incroyable ce qu'elles ont montré. On peut apprendre beaucoup d'elles.» Elle-même est satisfaite de sa performance de l'après-midi. «J'ai montré que je pouvais encore skier», se réjouit-elle. Elle peut maintenant se concentrer sur le slalom, sans ressentir de pression. Elle a déjà atteint ses objectifs, un résultat de premier plan serait simplement un bonus.