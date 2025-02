Cette légende autrichienne a appelé sa fille en honneur de Lara-Gut Behrami

1/6 Le 1er octobre 2010, Renate Götschl (à gauche) a interviewé la jeune Lara Gut pour le magazine «Sport». Malgré la différence d'âge, elles étaient amies. Photo: Blicksport

Mathias Germann et Sven Thomann

Ce jeudi, Lara Gut Behrami dispute sa 34e et dernière course dans des Championnats du monde de ski alpin. De quoi inspirer des grands noms au-delà de nos frontières. L'ancienne reine de la vitesse autrichienne Renate Götschl, qui a remporté cinq globes de descente entre 1997 et 2007, ne croise pas seulement les doigts pour ses compatriotes autrichiennes, mais aussi pour la Suissesse.

L'explication est simple: elle admire la Tessinoise. Depuis toujours. À tel point qu'il y a 15 ans, elle a donné le nom de Lara-Sophie à sa première fille. J'ai dit à mon mari: «Je veux aussi une Lara! C'est ce qui s'est passé, nous avons simplement ajouté Sophie», a raconté l'ancienne skieuse lors d'une rencontre avec Blick pendant les Championnats du monde à Saalbach.

En réalité, les deux athlètes ont toujours été proches et sont devenues amies. «Je me souviens de notre première rencontre. Lara est venue me voir lors d'une descente et m'a demandé si nous pouvions descendre ensemble. Elle n'avait que 17 ans et était très gentille. On n'était pas habitué à cela avec d'autres jeunes athlètes. J'ai alors cherché avec elle la ligne idéale. Nous avons sympathisé dès le début.» Même après la fin de sa carrière en 2009, Lara Gut-Behrami a continué à lui demander conseil régulièrement.

«Renate était et reste un modèle»

Renate Götschl a toujours été impressionnée par la cohérence avec laquelle Lara Gut-Behrami a suivi son chemin. Et elle était enthousiasmée par sa classe. «Lara est une vraie bête de course», a-t-elle dit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui? «Elle ne se laisse pas décourager. Elle se relève toujours. Elle se donne à fond à chaque course et ne recule pas. Il n'y a que très peu de personnes qui ont cette qualité.»

Lorsque Gut-Behrami a récemment fêté sa 46e victoire en Coupe du monde en remportant le super-G à Garmisch, elle a forcément eu une pensée pour Renate Götschl qui décroché le même nombre de sacres. «Partager cette marque avec Renate est un honneur pour moi. Elle m'a énormément aidée, surtout au début de ma carrière. Elle était et est toujours un modèle», a déclaré la Tessinoise.

Lorsque Blick rapporte cela à Renate Götschl, elle se laisse aller à l'émotion. «Je suis convaincue qu'elle me dépassera bientôt en Coupe du monde avec une quarante-septième victoire. Je lui le souhaite de tout mon coeur!»