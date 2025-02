Camille Rast: «Lara Colutri a vomi et je n'étais plus dans ma course»

Camille Rast: «Lara Colutri a vomi et je n'étais plus dans ma course»

La Suissesse n'a pas pu se concentrer convenablement sur sa course.

Blick Sport

Camille Rast ne s'est pas montrée performante lors de la première manche du slalom géant à Saalbach. Elle a perdu beaucoup de temps lors de son parcours. En cause, sa préparation au départ qui était tout sauf optimale. Elle n'était pas à l'aise sous son casque à cause des soucis d'une autre coureuses: «Lara Colturi a vomi, puis je me suis sentie malade et je n'étais plus dans ma course», a déclaré Camille Rast à la SRF. Elle a fait de son mieux, mais cela n'a pas suffi. «Je suis extrêmement sensible, je ne pense pas que je mangerai quoi que ce soit entre les courses», a poursuivi la Suissesse.

Comme l'a déclaré à Blick le manager de Lara Colturi, Andrea Cappelletti, la skieuse de 18 ans a été très malade. «Elle toussait violemment et avait des maux d'estomac.» Il a toutefois donné son feu vert: «Ce n'est rien de grave, elle va bien», rassure-t-il.