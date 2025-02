Franjo Von Allmen et Loïc Meillard ont apporté l'or à la Suisse ce mercredi en combiné. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Quel triomphe pour une équipe de Suisse exceptionnelle! Toutes les médailles sont revenues à nos skieurs lors du combiné par équipe masculin à Saalbach. La joie était à son comble à l’issue de la course.

«La journée ne peut pas être plus parfaite», a déclaré Loïc Meillard au micro de la SRF. Il a remporté la médaille d’or avec Franjo von Allmen. «Trois équipes suisses sur le podium, c’est très beau.»

Pourtant, la course a commencé par une frayeur pour les deux hommes. Très tôt, von Allmen est sorti de sa ligne idéale. «En fait, je n’avais pas envie de faire du freeride», avoue-t-il en riant. En haut de la piste, il était mal positionné sur les skis. Malgré tout, il a établi quasiment le meilleur temps. «Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je ne comprenais plus rien», avoue-t-il.

Par la suite, il n’a pu que regarder et espérer que Loïc Meillard profite de la situation initiale. Une épreuve pour les nerfs, admet le tout nouveau double champion du monde. «Il ne faut pas que des courses de ce genre aient lieu trop souvent, mes nerfs ne le supporteront pas», plaisante-t-il.

«C’est fou»

De son côté, Tanguy Nef, ne regrette pas d’avoir manqué la médaille d’or. «C’est fou», balance-t-il. Quant à Alexis Monney, il est épuisé d’avoir suivi la compétition. «Regarder cela m’a pris tellement d’énergie. C’était vraiment cool.» Ce matin encore, il était sceptique quant à l’issue de la course. «Je me suis levé en me disant 'Oh merde, mes jambes ne sont pas très bonnes'», concède le Fribourgeois. Il n’était pas confiant non plus au sujet de son matériel. Mais ses doutes ont visiblement été dissipés.

«C’était assez serré, il peut se passer beaucoup de choses en slalom», expliquait le Grison Stefan Rogentin après sa 10e place en descente. Il ne croyait pas si bien dire, puisque le Vaudois Marc Rochat a réalisé une magnifique course, assurant le bronze au duo. Un moment particulièrement émouvant pour lui. Au début de la saison, il a été éliminé quatre fois de suite et a souvent manqué le podium de peu en Coupe du monde. Désormais, il signe l’un des plus beaux exploits de sa carrière.

Les larmes aux yeux, le Lausannois avoue avoir attendu longtemps ce moment. «Hier déjà, j’ai dit à Rogi: 'Demain, c’est pour nous'. Et nous l’avons fait ensemble.» Il conclut: «C’est magnifique.» Va-t-il aussi passer sous la tondeuse comme Marco Odermatt? Marc Rochat n’est pas contre, mais il attend: «Pas encore. Pas avant dimanche.» Avant les courses de slalom, il s’agira de fêter la triple victoire. Mais les techniciens seront certainement un peu plus sages, car leur championnat du monde ne fait que commencer.