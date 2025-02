D'un point de vue purement sportif, Franjo von Allmen et Loïc Meillard apparaissent comme la paire suisse la plus en vue du combiné par équipes. En dehors de la piste en revanche, c'est la duo 100% valaisan formée par Daniel Yule et Justin Murisier qui crève l'écran.

Justin Murisier et Daniel Yule: duo 100% valaisan... et complètement déjanté

Justin Murisier et Daniel Yule: duo 100% valaisan... et complètement déjanté

1/6 L'as du slalom Daniel Yule ... Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Le 6 décembre, Daniel Yule n'a pu retenir ses larmes. Ce jour-là, son copain Justin Murisier remportait sa première victoire en Coupe du monde lors de la descente de Beaver Creek au terme d'une intense bataille.

«Personne ne peut comprendre exactement la souffrance que Justin a dû endurer après ses trois ruptures des ligaments croisés», avait-il alors déclaré, ému. «Comme j'ai déjà passé beaucoup de temps avec lui, j'ai une petite idée, c'est pour ça que j'ai été submergé par mes émotions après son triomphe.»

Un combiné fort en émortion

Pour les deux Valaisans, le premier combiné par équipe masculin de l'histoire des championnats du monde s'annonce également riche en émotions. Les deux compères, Murisier pour la descente, Yule pour le slalom, formeront l'une des quatre paires helvétiques qui s'élanceront ce mercredi à Saalbach.

«Justin a grandi dans le Val des Bagnes, moi j'ai grandi dans le Val Ferret voisin. Nous nous sommes rencontrés tout jeune», explique Daniel Yule. «Nous avons déjà passé plusieurs fois nos vacances ensemble et depuis quelques années, nous transpirons beaucoup ensemble dans notre salle de musculation d'Orsières pendant la préparation de la saison.»

Cette complicité, Daniel Yule se réjouit de la voir à l'œuvre en compétition: «Le fait que nous puissions maintenant disputer ensemble une course de championnat du monde est absolument formidable.»

Une amitié qui prend racine... en Espagne

Ce n'est toutefois pas dans leur Valais natal, mais bien en Espagne, que les deux hommes se sont liés d'amitié. «Nous étions à Majorque dans un camp d'entraînement avec Swiss Ski. Nous avions tous les deux peu de plaisir à faire de longues randonnées à vélo», sourit Daniel Yule. Et Justin Murisier d'ajouter: «Le dernier soir, nous avons évacué notre frustration avec bien plus qu'une bière. Au point que Daniel a dû me soutenir sur le chemin du retour...»

Justin en devait une à son pote Daniel. Et lors d'une autre soirée bien arrosée, il lui a bien rendu la pareille. «C'était en 2017, après la finale de la Coupe du monde à Aspen», se souvient Daniel Yule. «Après la fête de fin de saison à Denver, j'étais tellement ivre qu'en rentrant à l'hôtel, je ne trouvais plus ma chambre», raconte-t-il.

«J'ai cherché de l'aide à la réception, mais comme je ne pouvais plus parler anglais dans mon état, je n'arrivais pas à expliquer mon problème aux gens... Heureusement, Justin est revenu à l'hôtel à ce moment-là et m'a raccompagné à ma chambre.»

Des jours douloureux

Daniel et Justin ont fait une apparition remarquée au printemps 2022, à l'occasion d'une course d'exhibition, à laquelle ils se sont présentés... déguisés en drag queens. Justin Murisier lève les yeux au ciel lorsqu'on le lui rappelle: «J'ai eu assez mal au dos après ce slalom... à cause des lourds implants mammaires.»

Et tant mieux si Justin Murisier peut rire de temps en temps, car sa carrière est aussi et avant tout un long combat contre les blessures. Celles-ci ont fortement usé son genou avec le temps. Au point qu'il peut rarement skier sur les pistes sans ressentir des douleurs. S'il parvient malgré tout à se placer régulièrement dans le top 10, c'est surtout grâce à son esprit combatif et héroïque.

Des qualités qui devraient être récompensées, estime Daniel Yule. «Normalement, en tant que skieur, une médaille individuelle est plus importante qu'une médaille en équipe, mais si je devais choisir entre le bronze en slalom et l'or en combiné par équipe avec Justin, j'opterais pour la deuxième option.»