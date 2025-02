Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener ont remporté la médaille d'argent du combiné par équipes aux Mondiaux à Saalbach. La Tessinoise, décevante ce mardi, se montre reconnaissante envers sa camarade, qui a fait la plus grande partie du boulot!

1/13 On a réussi! Lara Gut-Behrami (à droite) et Wendy Holdener remportent l'argent au combiné par équipes. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann et Sven Thomann

Il est 13h46 lorsque Lara Gut-Behrami (33 ans) passe devant le journaliste de Blick dans l'aire d'arrivée de Saalbach (Autriche). «Je peux encore faire du jogging», dira-t-elle en souriant deux heures plus tard. Pourquoi la Tessinoise fait-elle un sprint?

Wendy Holdener (31 ans) vient de franchir la ligne d'arrivée. Le vert s'allume, première place. Des 71 centièmes d'avance qu'elle avait au départ du slalom, elle en a rajouté 45 et peut s'asseoir sur le fauteuil rouge. «Je ne voulais pas regarder la course devant les caméras. Cependant, lorsque Wendy a franchi la ligne d'arrivée, je ne voulais pas la laisser seule», a déclaré Lara Gut-Behrami.

Le cameraman de la télévision est heureux que la Tessinoise se soit finalement présentée devant la caméra. En effet, le plan de la régie prévoit de montrer les descendeuses tremblantes, espérant, priant et jubilant dans l'aire d'arrivée. Après la course, Wendy Holdener était heureuse que sa partenaire soit là, «car je devenais de plus en plus nerveuse».

Elle avait parié sur le bronze

A ce moment-là, les deux ne se doutent pas encore qu'elles vont remporter l'argent du combiné par équipe. Comment le pourraient-elles? Lors de la descente du matin, Lara Gut-Behrami a montré une fois de plus que la descente plate et parsemée de bosses du Zwölferkogel ne lui convenait pas. Par sa faute, «Suisse 1» s'est donc vu attribuer un handicap de 1,29 seconde. Personne ne croyait donc à une médaille avant le slalom. Et pourtant?

Martin Holdener, le père de Wendy, raconte: «Au repas de midi, j'ai dit que Wendy et Lara décrocheraient encore le bronze. Mais je ne pensais pas que c'était réaliste, plutôt un vœu pieux». Son épouse Daniela, en revanche, déclare: «Mon pronostic était aussi la troisième place, mais contrairement à Martin, je pensais que c'était tout à fait possible».

Lara Gut-Behrami: «95% de la médaille revient à Wendy»

Finalement, ce sera même plus, car Wendy Holdener réalise le meilleur temps en slalom et laisse derrière elle dix des onze mieux classées. Lara Gut-Behrami: «Je me suis dit: S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est Wendy. En slalom, elle donne tout ou rien, en général elle réussit tout. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure coéquipière. Je n'ai malheureusement pas skié aussi vite, c'est pourquoi 95% de cette médaille d'argent revient à Wendy. Elle est tout simplement une star en slalom».

Les Suisses les plus médaillés de l'histoire aux Mondiaux 1. Lara Gut-Behrami 9 médailles (2/4/3)

Pirmin Zurbriggen 9 médailles (4/4/1)

3. Wendy Holdener 8 médailles (3/5/0)

4. Erika Hess 7 médailles (6/0/1)

Rudolf Rominger 7 médailles (4/1/2)

David Zogg 7 médailles (3/4/0)

Wendy Holdener n'est pas de cet avis. Après tout, elles forment une équipe. «Nous avions déjà convenu il y a un an que si tout allait bien, nous pourrions former un duo. Lara m'a encore écrit avant ma course: 'Let's go! Tu n'as rien à perdre'. Je suis contente d'avoir trouvé la décontraction pour mettre les gaz». Et c'est ainsi qu'en fin de compte, les parents du duo suisse en argent peuvent également exulter ensemble dans la tribune. Pauli Gut et Gabriella Almici Gut ont en effet fait la fête avec les Holdener. Martin Holdener était ému: «C'était beau de partager ce moment avec eux».

Aux Jeux olympiques de 2026, Lara Gut-Behrami veut skier plus vite

Pour Lara Gut-Behrami, il s'agit de la neuvième médaille en Mondiaux de sa carrière. Et en même temps la première dans une compétition par équipe. «Jusqu'à présent, j'ai toujours skié pour moi. Aujourd'hui, c'était différent. C'était une journée spéciale et cool».

Le fait qu'une équipe, le duo américain Breezy Johnson et Mikaela Shiffrin, ait été encore un peu plus rapide ne ternit pas la satisfaction suisse.

Mais quelle est la valeur de cette médaille dans ce format nouvellement introduit au plus haut niveau? Lara Gut-Behrami n'aime pas comparer, mais annonce déjà une participation aux Jeux olympiques de 2026 - volontiers à nouveau avec Wendy Holdener. «La pente de Cortina n'est pas aussi plate que celle-ci. Je vais donc m'efforcer d'être plus rapide de quatre dixièmes», annonce-t-elle. Afin d'aller chercher l'or cette fois-ci.