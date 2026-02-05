«Il n'y a pratiquement aucun esprit olympique ici»

À Bormio, seul le ski alpin masculin est au programme en ce début de Jeux olympiques. Une situation que déplore certains athlètes, dont Marco Odermatt.

AFP Agence France-Presse

«Il y a un juste milieu à trouver» entre des «investissements absurdes» et une «approche durable» pour les Jeux olympiques, a estimé jeudi le meilleur skieur à l'heure actuelle Marco Odermatt, regrettant l'absence d'ambiance olympique à Bormio où sont isolées les épreuves masculines de ski alpin.

«Les Jeux olympiques ne se déroulent que tous les quatre ans et finalement très peu de fois au cours d'une carrière donc je pense que ça devrait être quelque chose de plus spécial», a affirmé le Suisse de 28 ans en conférence de presse.

«Il y a un juste milieu à trouver à l'avenir entre des investissements absurdes de plusieurs milliards et une approche raisonnable et durable, c'est probablement l'avenir des JO», a ajouté le skieur qui peut viser jusqu'à quatre médailles d'or à Bormio (descente, super-G, géant, combiné).

Installations sportives existantes

Après une parenthèse longue et souvent décriée pour son impact environnemental et ses coûts pharaoniques – au Canada (Vancouver 2010), en Russie (Sotchi 2014), en Corée du Sud (Pyeongchang 2018) et en Chine (Pékin 2022) –, les Jeux d'hiver retrouvent l'Europe et leurs organisateurs ont privilégié des installations sportives existantes.

Les JO 2026 qui débutent vendredi seront «éclatés» sur 22'000 km2 et sept sites, dont deux «cœurs», Milan et Cortina d'Ampezzo, distants de plus de 400 kilomètres. Une approche similaire a été adoptée pour l'organisation des JO 2030 dans les Alpes françaises. Pour 2038, cela pourrait même avoir lieu dans toute la Suisse.

Plus une Coupe du monde que des JO

En Italie, les épreuves masculines de ski alpin sont isolées à Bormio en Lombardie et, à deux jours de la première course, il y a certes plus de journalistes en zone mixte mais l'ambiance ressemble plus à une simple Coupe du monde de ski qu'à un rendez-vous sportif d'ampleur planétaire.

«Il n'y a pratiquement aucun esprit olympique ici», avait déjà lâché Odermatt mercredi, en montrant les tribunes olympiques encore vides. «Ça viendra peut-être avec le temps, attendons de voir.»

Aucune autre épreuve olympique n'est au programme dans la petite ville de Lombardie avant la toute fin des Jeux et les débuts du ski-alpinisme le 19 février.