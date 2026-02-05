Stefan Rogentin sera le quatrième suisse à s'élancer samedi lors de la descente olympique. Niels Hintermann accepte sa défaite du côté de Bormio.

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est la polémique qui a enflé ces dernières heures du côté de Bormio. Après le premier entraînement de descente mercredi, Niels Hintermann s'en était pris à son équipe d'entraîneurs concernant la décision de choisir Alexis Monney parmi les quatre Suisses au départ samedi. Selon le Zurichois, le skieur des Paccots aurait dû passer par une qualification interne. «Ce que ces messieurs ont décidé mardi après-midi n’est pas correct, ce n’est pas dans l’esprit du sport!», s'était-il lâché.

Quelques heures plus tard, Niels Hintermann a fait son mea culpa sur Instagram. Et ce jeudi, après la deuxième descente, il a encore voulu prendre la parole par rapport à cette histoire. «J'étais en colère contre moi-même d'avoir été en colère, philosophe-t-il. Ce n'était pas mon intention et je n'avais aucune animosité envers qui que ce soit.» L'après-midi, il a reçu un message de sa femme lui expliquant l'ampleur que cette polémique prenait et c'est pour cela qu'il a réalisé un post. «Le sport est là pour rassembler les gens, pas pour semer la haine», souffle-t-il.

«C'est décevant et triste»

Ce jeudi était un moment très important pour Niels Hintermann. Pour ce deuxième entraînement, il était en concurrence directe avec Stefan Rogentin pour une place samedi, lors de la descente. Le plus rapide au temps intermédiaire après le saut du San Pietro serait celui au départ deux jours plus tard. Et c'est le Grison qui a été le plus vite pour 43 centièmes.

Quelques minutes plus tard, la décision était officielle: Stefan Rogentin allait bien être le quatrième suisse au départ de la descente olympique samedi. «C'est décevant et triste, souffle Niels Hintermann. Surtout que je trouve que la piste est dans un état phénoménal. J'aurais bien aimé y courir à nouveau.» Cet honneur sera dévolu à son coéquipier.

Avant de partir, le Zurichois a décidé d'encore féliciter ses deux compatriotes. «Je souhaite à Alexis et Stefan de réussir, car ce sont deux skieurs de classe mondiale», appuie-t-il. Par conre, pas sûr qu'il sera devant la télévision ce samedi pour voir les exploits des autres Suisses. D'ailleurs, pourrait-il être aligné lors du combiné par équipe, lundi? «Je ne sais pas, avoue-t-il. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de rester à l'hôtel. Je pense rentrer chez moi dès ce jeudi.» Le rêve olympique de Niels Hintermann risque donc bien d'être terminé avant d'avoir même commencé.