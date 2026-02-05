Niels Hintermann s'excuse pour ses propos

La première polémique des JO est l'œuvre de Niels Hintermann. Le skieur suisse s'est excusé après ses propos controversés envers ses coéquipiers.

Blick Sport

Mercredi, après le premier entraînement de la descente des Jeux olympiques, Niels Hintermann a fait parler de lui. Le Zurichois a parlé ouvertement de la sélection pour les JO, et en particulier Alexis Monney. Vainqueur en 2024 à Bormio, le Fribourgeois n'aura finalement pas besoin de passer par des sélections internes pour s'élancer sur la Stelvio.

«Ce que ces messieurs ont décidé mardi après-midi n’est pas correct, ce n’est pas dans l’esprit du sport!», s'est énervé Niels Hintermann à propos de ses entraîneurs. Des propos qu'il a rapidement regretté.

Quelques heures plus tard, le Zurichois a fait un post sur les réseaux sociaux, où il présente son mea culpa. «À l'arrivée, je n'ai pas su contrôler mes sentiments. Mes émotions étaient sincères, mais ma réaction n'était pas acceptable. Je suis sincèrement désolé», a-t-il écrit sur Instagram.

Il a également pris la parole concernant ses coéquipiers: «Je tiens à clarifier une chose: à aucun moment je n'ai envié Alexis Monney ou Stefan Rogentin. Bien au contraire. Je n'ai aucun sentiment négatif ou hostile à leur égard – nous sommes coéquipiers et je respecte pleinement leurs performances. Ils méritaient et méritent amplement leur place au départ. J'ai toujours pensé que je devrais me battre pour une place lors des qualifications, mais dans une autre configuration. Cela m'a déstabilisé, mais cela ne justifie pas ma réaction.»

Une réaction qui n'a forcément pas plu à tout le monde. Y aura-t-il des conséquences pour le Zurichois en vue de la descente olympique de samedi? En tout cas, Niels Hintermann a réitéré ses excuses: «Je reconnais mes erreurs et je tiens à m'excuser une nouvelle fois pour mon comportement. Merci pour votre compréhension et votre soutien continu, cela compte énormément pour moi et me donne de la force.»