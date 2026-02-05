Quatre médailles d'or en une seule édition des Jeux d'hiver? C'est le record que Marco Odermatt tentera de battre cette année. La superstar laisse entendre qu'il veut également s'attaquer au combiné par équipe.

«Il y a de grandes chances que je sois au départ du combiné»

Seuls deux athlètes alpins ont réussi à décrocher trois médailles d'or aux Jeux olympiques. Il s'agit de l'Autrichien Toni Sailer (Cortina 1956) et du Français Jean Claude Killy (Grenoble 1968).

La superstar du ski suisse Marco Odermatt pourrait surpasser ces héros à Bormio. En effet, en plus de la descente, du super-G et du géant, le Nidwaldien a également le droit de participer au combiné par équipe, qui fait pour la première fois partie du programme olympique.

Lors des derniers Championnats du monde à Saalbach, le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde n'avait pas disputé le combiné par équipes. Mais après le deuxième entraînement de la descente olympique en Italie, «Odi» est désormais clair: «Je n'ai définitivement pas encore décidé de ne pas participer au combiné par équipes.» En d'autres termes, il pourrait être de la partie.

La décision ultime sera prise samedi

Dans la foulée, Marco Odermatt fait encore plus plaisir à ses nombreux fans: «Cette fois-ci, le combiné par équipes s'inscrit bien mieux dans mon programme que lors des Mondiaux de Saalbach. A l'époque, cette épreuve n'avait été disputée qu'après le super-G et la descente, c'est pourquoi je préférais me préparer pour le géant.»

Or, aux Jeux d'hiver de 2026, le combiné par équipes aura lieu entre le départ de la descente et celui du super-G. «C'est pour ça qu'il y a de grandes chances que je sois au départ. Mais je ne prendrai une décision définitive qu'après la descente.»

Aux championnats du monde de Saalbach, Franjo von Allmen avait remporté avec Loïc Meillard cette combinaison de descente et de slalom devant Alexis Monney et Tanguy Nef ainsi que Stefan Rogentin et Marc Rochat. Il est assez probable qu'il y aurait cette fois la combinaison Odermatt/Meillard si la superstar de Buochs décidait effectivement de participer à cette quatrième discipline.

D'ailleurs, après avoir réalisé le troisième meilleur temps lors du premier entraînement de la descente olympique, Marco Odermatt s'est retrouvé 23e lors de la deuxième répétition. Son explication: «J'ai essayé quelque chose de nouveau au niveau du matériel, mais ce que j'avais aux pieds mercredi me convenait mieux.» Le meilleur temps a été réalisé par Mattia Casse, mais l'Italien a manqué une porte.