L'expert ski de la SRF a refusé de devenir l'entraîneur de Mikaela Shiffrin

Un non surprenant à un job de rêve: Stefan Abplanalp a renoncé à l'opportunité d'entraîner Mikaela Shiffrin. Des raisons familiales et son travail à la SRF ont été déterminants dans cette décision.

1/8 Stefan Abplanalp est expert de la SRF et commentera les courses féminines lors des championnats du monde de Saalbach. Il a également une grande expérience en tant qu'entraîneur de ski. Photo: Christophe Pallot/Agence Zoom

Mathias Germann

Une offre du Real Madrid? C’est le rêve de presque tous les entraîneurs de football. Entraîner les Oilers d’Edmonton? Plus d’un spécialiste du hockey sur glace signerait en quelques secondes. Accompagner Jannik Sinner (23 ans, Italie) sur le circuit ATP? Ce serait le souhait de tout coach de tennis.

On pourrait penser qu’il en va de même pour Mikaela Shiffrin (29 ans, USA), probablement la meilleure skieuse de tous les temps. Aucun entraîneur de ski ne refuserait une offre de la championne aux 99 victoires en Coupe du monde. N’est-ce pas? Pourtant, c’est exactement ce qu’a fait Stefan Abplanalp. «Et c'était la bonne décision», affirme l’expert de la SRF.

Un refus surprenant mais assumé

Pour comprendre ce choix, qui peut sembler fou à première vue, il faut remonter le temps. C’est la première fois que le Bernois évoque publiquement les événements du printemps dernier. Lors des finales de la Coupe du monde à Saalbach (Autriche), Paul Kristofic, entraîneur en chef de l'équipe américaine, l’a approché.

«Il m’a demandé si je pouvais m’imaginer entraîner Mikaela. C’était une offre incroyablement intéressante et un immense honneur. Nous nous sommes immédiatement assis pour en discuter. La réunion et l’échange avec Mikaela et Eileen ont été formidables», explique-t-il.

Abplanalp aurait alors succédé à l’Autrichien Mark Mitter et complété l’équipe en tant qu’entraîneur aux côtés de Karin Harjo (Norvège) et de la mère de Shiffrin, Eileen. Il a demandé un temps de réflexion, a longuement pesé le pour et le contre, passé quelques nuits blanches… avant de décliner l’offre. Deux raisons ont été déterminantes.

La première: il prend énormément de plaisir à analyser les courses de ski pour la SRF et aurait quitté ce poste à regret. La seconde, bien plus importante: sa mère était gravement malade à l’époque. «Elle m’a dit que je devais accepter ce poste et suivre mon chemin. Mais je voulais être auprès d’elle et de ma famille. Ils avaient besoin de moi».

La réaction touchante de Shiffrin

Abplanalp a finalement pris son téléphone. Il a d’abord appelé Kristofic, puis Shiffrin, pour lui annoncer son refus. Tous deux ont compris sa décision. «Cela m’a fait mal que cette collaboration n’aboutisse pas. Mais en même temps, la réaction de Mikaela m’a profondément touché. Elle m’a dit: ‘C’est exactement pour cela que je voulais que tu rejoignes mon équipe.’ Elle a beaucoup apprécié mon honnêteté face à la situation avec ma famille. C’était agréable à entendre et cela en dit long sur son caractère. Mikaela n’est pas seulement une grande athlète, c’est aussi une personne formidable.»

Une relation qui ne date pas d’hier

Beaucoup ignorent que l’ancien entraîneur de vitesse des skieuses suisses avait déjà travaillé avec Shiffrin. Durant l’hiver 2014/15, alors qu’il faisait partie de l’équipe américaine, il avait notamment contribué au retour de Lindsey Vonn (40 ans) au sommet après une blessure. «Mikaela était déjà une skieuse de classe mondiale en slalom et commençait à s’essayer de plus en plus au super-G.» Abplanalp a quitté la fédération américaine à la fin de l’hiver, mais il a toujours gardé le contact avec la star américaine.

Aujourd’hui encore, le Bernois est convaincu d’avoir pris la bonne décision en refusant l’offre de Shiffrin. «Quand je fais quelque chose, je le fais à 100 %. Or, cela n’aurait pas fonctionné, car j’aurais toujours eu une partie de mon esprit et de mon cœur à la maison.» Sa mère est décédée en août 2024, et il a pu être à ses côtés jusqu’à la fin.

Mais qui sait? Peut-être qu’un jour, une collaboration avec Shiffrin verra le jour. Pour l’instant, il se réjouit des Championnats du monde à Saalbach et de son travail à la télévision. «Et bien sûr, je suis très heureux que Mikaela soit de retour après sa blessure. C’est bien que je puisse au moins l’analyser à la télévision.»