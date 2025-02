Ces huit chapitres ont marqué la carrière de Lara Gut-Behrami

1/14 Un voyage dans le passé de Lara Gut-Behrami s'impose. La Tessinoise a montré son grand talent dès son plus jeune âge. Photo: HO

Mathias Germann

1 Le surnom de «Sunshine» et beaucoup de talent

Le 27 avril 1991, Lara Gut-Behrami (qui s'appelait alors Lara Gut) voit le jour à Sorengo (TI). Sa mère, Gabriella Almici Gut, est italienne et professeur de sport, et son père, Pauli Gut, est tessinois et enseignant. La jeune famille vit à Comano, tout près de Lugano. Quatre ans après Lara, Ian les rejoint – ils vivent désormais à quatre. Lara Gut-Behrami est une enfant heureuse, elle est souvent dehors, joue et s'exerce à différents sports. Bientôt, la fillette blonde est surnommée Sunshine, car elle sourit souvent. A l'école, elle est formidable, quelle que soit la matière. Lara Gut-Behrami obtient sa maturité avec une moyenne de 5,5. Elle est tout aussi talentueuse sur les skis et son père Pauli encourage ses enfants. Une fois, Lara et lui passent dix jours dans une cabane qu'ils ont construite eux-mêmes au Griesgletscher (VS). Au premier rayon de soleil, ils partent dans une solitude et une tranquillité totales.

2 Entraînement sous les couleurs italiennes

Difficile à croire, mais cela est vrai. À 15 ans, Lara Gut-Behrami s'entraînait sous le drapeau italien – même si ce n'était que pour une courte durée. Elle n'avait pas encore de tenue de course suisse. Celle-ci lui a été envoyée immédiatement lorsqu'elle a été convoquée pour les championnats du monde juniors de 2007 en Autriche. Cela en valait la peine. Lara Gut-Behrami, qui s'entraînait déjà à l'époque en Amérique du Sud avec son équipe privée, a décroché l'argent en descente à Zauchensee. Elle n'a été battue que par Tina Weirather.

3 «J'étais encore une enfant»

A 16 ans, le prodige du ski tessinois fait ses débuts en Coupe du monde. Très vite, le grand public se rend compte du talent exceptionnel de Gut-Behrami. Lors de sa première descente, elle se retrouve à terre, mais aussi sur le podium – troisième à St-Moritz. Une chute juste avant la ligne d'arrivée l'empêche de gagner. Peu importe. Elle salue les caméras, son sourire est contagieux. Plus tard, elle dira: «J'étais encore une enfant quand je suis arrivée en Coupe du monde. Pour beaucoup de choses, je ne savais pas comment les gérer. J'étais parfois perdue et je ne savais pas ce qui était le mieux pour moi. Je devais simplement livrer, livrer, livrer.»

4 Coup de gueule et allergie aux journalistes

Le chemin de Lara Gut-Behrami est pavé de succès, mais aussi de frictions et de problèmes. Elle s'est battue à plusieurs reprises avec Swiss-Ski. Une fois, elle ne portait pas la tenue officielle et a été suspendue. Elle a également critiqué publiquement des entraîneurs et a exigé plus de droits pour elle et son père. De plus, ses relations autrefois cordiales avec les journalistes se sont effritées. Lorsque Blick, Bild et la Kronen Zeitung la désignent comme la «garce numéro 1 du ski» lors des championnats du monde 2011, le voile est définitivement levé. Les Mondiaux illustrent ses relations difficiles avec les représentants des médias. Après qu'elle a toussé dans un micro de radio, le journaliste lui demande si elle est malade. Réponse de Lara Gut: «Non, c'est juste mon allergie aux journalistes.»

5 D'abord la hanche, puis les ligaments croisés

Aux Championnats du monde 2009, Lara Gut est encore une adolescente. Elle remporte deux fois l'argent. Son étoile brille plus que jamais, Lara est sur toutes les lèvres. Bien des années plus tard, elle dira toutefois: «Après ces Mondiaux, j'ai pensé à prendre ma retraite. J'avais l'impression de n'être plus qu'un objet.» En effet, de plus en plus de fissures apparaissent dans l'image immaculée de la skieuse. L'équipe Gut engage un professionnel du sponsoring et des médias douteux, qui exige tout à coup de l'argent pour les interviews. Elle se blesse à la hanche et manque les Jeux olympiques de 2010, puis se déchire le ligament croisé lors des championnats du monde de 2017 à St-Moritz. Elle ne croit pas à la malchance ou au hasard: «Mon corps a dit stop.»

6 Mariage et renoncement aux réseaux sociaux

Nous sommes en été 2018, lorsque Gut-Behrami épouse la star de l'équipe nationale de football Valon Behrami sur le Monte Brè (TI). «Valon est la plus belle chose qui puisse m'arriver», dit-elle. Lara Gut-Behrami renonce dès lors pratiquement totalement aux grandes interviews et met ses réseaux sociaux en veilleuse. «De toute façon, ce que je fais en privé ne regarde personne», dit-elle. Le couple vit aujourd'hui dans leur maison à Udine. Elle a exprimé à plusieurs reprises le souhait d'avoir un jour des enfants.

7 Enfin de l'or

Difficile à croire, mais lorsque Lara Gut-Behrami se présente aux Championnats du monde de Cortina en 2021, elle n'a pas encore remporté de médaille d'or lors d'un grand événement. Cela change dans les Dolomites – or en super-G, or en géant. Un an plus tard, elle devient championne olympique de super-G à Pékin et pleure des larmes de bonheur. Elle qualifie son mariage avec son mari de clé. «J'ai commencé à parler davantage – également avec ma famille. Et j'ai commencé à moins ruminer. Depuis, je sais que ce qui est beau dans la vie n'est pas seulement une victoire.»

8 Qu'apporte le bouquet final?

Il y a un an, Lara Gut-Behrami a décroché à Saalbach (Autriche) les globes pour le classement général, le super-G et le géant de la Coupe du monde. Va-t-elle également rafler la mise au même endroit aux Championnats du monde? Les pistes plutôt plates et pas extrêmement difficiles sur le plan technique ne plaident pas en sa faveur, mais son immense classe, oui. Quoi qu'il en soit, Gut-Behrami prévoit de continuer à skier jusqu'en 2026 – elle aura alors 34 ans. «Les Jeux olympiques de 2026 à Cortina seront une grande fin pour ma carrière.»