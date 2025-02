Comme les deux entraînements de descente à Garmisch ont été victimes du brouillard, la dernière course masculine avant les championnats du monde doit être annulée. La décision provoque des controverses. Et même un certain mécontentement.

1/5 En raison du brouillard sur la deuxième partie du parcours, les deux entraînements de descente à Garmisch, et donc la course prévue dimanche, doivent être annulés. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

L'entraîneur en chef de la vitesse américaine, Burkhard Schaffer, est très en colère après l'annulation de la descente de Garmisch! «Ce que les skieurs ont fait ici, c'est à mes yeux un refus de travailler», s'insurge l'Autrichien d'origine.

Comment Burkhard Schaffer en arrive-t-il à cette conclusion? Comme le soleil brille sur la partie supérieure du parcours et que le Kandahar n'est enveloppé d'un épais brouillard qu'à partir de la partie dite de «l'enfer», la radio du jury évoque brièvement un entraînement raccourci le samedi jusqu'à la pente glacée et d'une deuxième course d'entraînement dans la dernière section le dimanche avant la course. Mais là, les coureurs mettent collectivement leur veto: «Soit on fait un vrai entraînement, soit rien du tout!»

Contrairement à Burkhard Schaffer, le directeur de course de la FIS Markus Waldner «comprend très bien la décision des skieurs». A part le coach américain, presque tout le monde comprend que les descendeurs ne veulent pas prendre de risques si peu de temps avant le point culminant de la saison, les Championnats du monde de Saalbach.

Des questions pour l'équipe suisse de descente

Au sein de l'équipe suisse, l'annulation de cette course, qui sera presque certainement reprogrammée en mars à Kvitfjell, suscite toutefois une autre discussion: Qui obtiendra la dernière place de départ de la descente des championnats du monde? Grâce au tenant du titre Marco Odermatt, Swiss Ski dispose de cinq places de départ dans la discipline reine, comme en géant.

Outre Marco Odermatt, le triomphateur de Beaver Creek Justin Murisier, le vainqueur de Bormio Alexis Monney et Franjo von Allmen, avec trois deuxièmes places, sont des partants certains. Les candidats pour la dernière place de départ sont Stefan Rogentin, Lars Rösti et Marco Kohler. Les deux derniers nommés, tous deux originaires de l'Oberland bernois, peuvent se targuer d'un résultat dans le top 10 et d'une place dans le top 15. Comme le champion du monde de super-G Stefan Rogentin (3e à Wengen et Kitzbühel) s'est classé dans le top 15 lors de trois autres descentes, en plus de sa dixième place à Val Gardena, certains plaident pour que le Grison soit l'élu.

Mais le chef de la vitesse Reto Nydegger penche plutôt pour que Stefan Rogentin, Marco Kohler et Lars Rösti se disputent la dernière place de départ lors des entraînements de descente à Saalbach. Stefan Rogentin émet une réserve: «Si la direction de l'équipe devait se décider pour une qualification, celle-ci devrait, à mon avis, être disputée après le super-G de vendredi. Ce serait stratégiquement faux si je devais mettre plein gaz avant le super-G».