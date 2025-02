Les Mondiaux de ski en Autriche débutent mardi! Le grand cador Marco Odermatt réfléchit à prendre le départ d'une quatrième discipline. S'il le fait, il se donnerait une chance d'égaler deux records historiques et imbattables.

1/8 Marco Odermatt samedi à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne): Le Suisse est déjà chaud pour les Mondiaux! Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Lorsque Marco Odermatt (27 ans) était encore un petit garçon, il a tapissé les murs de sa chambre d'enfant avec l'image d'un lion et deux posters de ses grands héros du ski, Didier Cuche et Ted Ligety, lequel a été le dernier à remporter trois médailles d'or lors d'un championnat du monde de ski alpin. En 2013, l'Américain est devenu champion du monde de super-G, de slalom géant et de combiné à Schladming.

Actuellement, certains experts parient sur le fait que Marco Odermatt remportera également trois médailles d'or en descente, en super-G et en slalom géant lors des prochains championnats du monde à Saalbach (Autriche, du 4 au 16 février). Et comme le combiné par équipe (un athlète prend le départ de la descente, l'autre du slalom) sera disputé en deuxième semaine pour la première fois lors de ces Mondiaux, il n'est pas exclu que le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde parte à la chasse à quatre médailles!

«Qu'une participation au combiné par équipes devienne un sujet de discussion pour moi dépendra surtout de mes performances en descente et en super-G», souligne Marco Odermatt à Blick.

Jusqu'à présent, seuls l'Autrichien Toni Sailer (1956 à Cortina), décédé en 2009, et le Français Jean Claude Killy (1968 à Grenoble) ont remporté quatre médailles d'or lors de championnats du monde de ski alpin.

Lors des Championnats du monde 2023 à Courchevel/Méribel (France), Marco Odermatt avait remporté l'or en descente et en géant.