Après la grave chute de Lara Gut-Behrami, l'inquiétude est grande pour la skieuse. On peut également l'observer dans les commentaires autour de cette triste nouvelle. Beaucoup souhaitent un prompt rétablissement. D'autres cherchent à comprendre les causes de l'accident.

Les témoignages de soutien sont nombreux après la chute de Lara Gut-Behrami. Photo: GIAN EHRENZELLER

Alessandro Kälin

Lara Gut-Behrami (34 ans) s’est blessée au genou gauche lors d’une chute à l’entraînement en Amérique du Nord: son ligament croisé antérieur ainsi que le ligament latéral interne sont déchirés. On ne connaît pour l’instant aucun détail supplémentaire, si ce n’est qu’une vidéo de l’incident existe et que la visibilité était mauvaise lors de la séance à Copper Mountain (USA).

Beaucoup redoutent non seulement que la skieuse doive renoncer au reste de la saison, mais aussi que la gravité possible de la blessure puisse même signifier la fin de sa carrière.

«Une grande athlète ne doit pas partir comme ça!»

Chez les lecteurs de Blick, l'émotion bat son plein à la suite de cette mauvaise nouvelle pour le sport suisse. La grande majorité des lecteurs témoigne de sa compassion envers Lara Gut-Behrami et lui souhaite un prompt rétablissement. Esther Bissig écrit, par exemple: «J’aurais souhaité de tout cœur à Lara une dernière saison réussie, sans blessure. C’est une personne tellement formidable, au caractère fort. »

Des propos auxquels adhère également Hanspeter Seematter: «Je souhaite avant tout à Lara Gut-Behrami un très bon rétablissement – et qu’elle puisse terminer sa dernière saison comme elle l’entend.» Selon lui, il serait très regrettable qu’une carrière aussi brillante se termine ainsi, dans l’ombre.

Même des amateurs de ski qui ne se déclarent pas fans de la championne lui adressent leur soutien. Marco Teta ajoute pour sa part: «Je ne suis pas fan d’elle, mais je suis sincèrement désolé. Une grande athlète ne peut pas partir comme ça!» Ric Bellini, un autre internaute, abonde: «Je ne suis pas fan de Gut-Behrami, mais je respecte totalement ses performances. Ce qu’elle a accompli est remarquable.»

«Sans Lara, les dames ne décrocheront rien»

D’autres s’inquiètent de l’impact sportif de son absence sur l’équipe. «Eh bien, bonne nuit la saison. Sans Lara, les dames ne décrocheront pas un pot de fleurs. L’Américaine Mikaela Shiffrin les domine toutes», redoute Marcos Garcia.

Werner Keller partage ce pessimisme: «Espérons que ce n’est pas trop grave. Après tout, c’est la seule skieuse capable de gagner que nous ayons.» Thomas Huwiler exprime, lui aussi, sa déception: «Mauvaise visibilité, et on s’entraîne quand même?! Si Gut-Behrami manque à l’appel, alors bonne nuit l’équipe féminine.» Il n’est d’ailleurs pas le seul à remettre en question les conditions d’entraînement supposées.

«Tout le monde connaît les risques»

Nombreux sont ceux qui jugent dangereux de s’entraîner dans de telles conditions. Beni Foster s’interroge: «Pourquoi faut-il jouer le tout pour le tout à l’entraînement quand la visibilité est mauvaise? Je n’aurais pas skié dans ces conditions.»

Pour certains, la responsabilité incombe au coach de vitesse de l’équipe suisse, Stefan Abplanalp. Hans Lüthi estime ainsi: «S’entraîner par mauvaise visibilité relève de la négligence grave. Cela ne devrait jamais arriver à un entraîneur expérimenté comme Abplanalp.» Beni Forster réfute cette idée: «Je trouve mesquin de blâmer Stefan Abplanalp. Au final, c’est la skieuse qui décide si elle veut descendre.»

Ryan Kand partage cet avis: «Dans ce sport, il faut s’entraîner dans toutes les conditions météo et de neige. C’est le seul moyen de connaître vraiment la piste et la surface.» Franz Vidonya conclut simplement: «Tout le monde connaît les risques.»