Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Les pires craintes semblent se confirmer pour Lara Gut-Behrami. Après sa chute à l’entraînement, elle a contacté son médecin, Olivier Siegrist, qui révèle au «Nouvelliste»: «Son ligament croisé et son ligament interne sont déchirés.»

Les ligaments croisés de Lara Gut-Behrami seraient déchirés selon son médecin Olivier Siegrist. Photo: AFP

Yannick Peng et ATS Agence télégraphique suisse

Comme cela doit être amer: au lieu de briller lors de son dernier hiver de compétition, Lara Gut-Behrami est confrontée à une possible fin de saison prématurée. La skieuse tessinoise s’est gravement blessée au genou gauche lors d’une chute à l’entraînement à Copper Mountain (USA).

«Son ligament croisé antérieur et son ligament collatéral médial sont déchirés. Elle souffre aussi d’une lésion méniscale», révèle Olivier Siegrist au «Nouvelliste». «Elle m’a appelé en me disant qu’elle voulait me voir parce que je connais son genou.»

Il l'avait opérée en 2017

C’est Olivier Siegrist qui avait opéré Lara Gut-Behrami en 2017, après sa grave blessure au genou lors des Championnats du monde de ski à Saint-Moritz, survenue pendant l’échauffement du slalom combiné.

Dans son communiqué, Swiss-Ski n'a confirmé aucun diagnostic. La fédération a expliqué que la gravité de la blessure ne pourrait être évaluée qu'après des examens complémentaires qui seront effectués en Suisse.

Pas avant la semaine prochaine

Aujourd’hui à la retraite, Olivier Siegrist précise: «Je la verrai avec mon successeur à Genève, Julien Billières, qui sera le chirurgien responsable.» Cette rencontre médicale aura lieu la semaine prochaine, le lundi ou le mercredi, car Lara Gut-Behrami ne pourra atterrir à Milan que dimanche soir. «Tous les avions sont pleins», ajoute Olivier Siegrist.