Le champion de ski Lenz Hächler officialise sa relation sur Instagram avec Isabelle Lötscher, snowboardeuse talentueuse. Le couple profite de quelques jours de détente en Espagne avant le début de la saison hivernale.

Le skieur Lenz Hächler en couple avec une snowboardeuse suisse

Le champion de ski Lenz Hächler n'est plus un cœur à prendre.

Benjamin Gwerder

C’est désormais officiel: le champion de ski Lenz Hächler n’est plus un cœur à prendre. Sur Instagram, le Zougois s’affiche pour la première fois avec sa compagne – et celle-ci n’est pas une inconnue.

Isabelle Lötscher partage actuellement le quotidien du technicien. Après le coup d’envoi de la Coupe du monde à Sölden, où Lenz Hächler a été éliminé, le jeune couple s’est offert quelques jours de soleil en Espagne avant le début effectif de la saison.

Une dernière parenthèse avant l'hiver

Sur les photos, les deux profitent pleinement de cette parenthèse. Mais rester allongé sur la plage? Très peu pour le Suisse! Toujours en quête de sensations fortes, le skieur a troqué ses skis contre une planche. Sur le compte Instagram d’Isabelle Lötscher, on le voit sortir de l’eau, planche de surf sous le bras.

La petite amie de Lenz Hächler n’est d’ailleurs pas une inconnue dans le monde des sports de neige. La Zurichoise, elle, ne dévale pas les pistes sur deux skis: elle préfère le snowboard, et plus précisément le half-pipe, où elle s’est déjà illustrée avec brio. Trois victoires sur le Tour de Coupe d’Europe et une cinquième place aux Championnats du monde de freestyle à Bakuriani en 2023 figurent à son palmarès.

Et Lenz Hächler n’est pas le seul à avoir profité d’une escapade automnale: Marco Odermatt s’est lui aussi offert quelques jours de soleil en Grèce avant que l’hiver ne prenne définitivement le relais.