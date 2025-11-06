Publié: il y a 48 minutes

Environ douze semaines avant les Jeux olympiques d'hiver de Milan et de Cortina d'Ampezzo, près de la moitié des billets ont été vendus.

Près de la moitié des billets déjà vendus pour les JO d'hiver 2026

Les disciplines les plus prisées sont le hockey sur glace, le biathlon et le ski de fond. Photo: KEYSTONE/AP/Luca Bruno

La vente des billets pour les Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine connaît un démarrage prometteur. Selon le comité d’organisation, plus de 850'000 billets sur un total de 1,6 million ont déjà trouvé preneur, rapporte l’agence allemande DPA.

Les disciplines les plus prisées sont le hockey sur glace, le biathlon et le ski de fond. Les courses de ski alpinisme, qui font leur entrée dans le programme olympique, affichent également presque complet.

Plus de billets individuels pour le ski alpin

Pour certaines disciplines comme le ski alpin, le bobsleigh, la luge, le saut à ski ou le curling, les billets individuels ne sont plus disponibles sur le portail officiel, ne restant accessibles que via des offres d’hospitalité coûteuses. Néanmoins, plus de la moitié des billets vendus par les organisateurs étaient proposés à moins de 100 euros.