DE
FR

Ski alpin presque plein
Près de la moitié des billets déjà vendus pour les JO d'hiver 2026

Environ douze semaines avant les Jeux olympiques d'hiver de Milan et de Cortina d'Ampezzo, près de la moitié des billets ont été vendus.
Publié: il y a 48 minutes
Partager
Écouter
Les disciplines les plus prisées sont le hockey sur glace, le biathlon et le ski de fond.
Photo: KEYSTONE/AP/Luca Bruno

La vente des billets pour les Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine connaît un démarrage prometteur. Selon le comité d’organisation, plus de 850'000 billets sur un total de 1,6 million ont déjà trouvé preneur, rapporte l’agence allemande DPA.

Les disciplines les plus prisées sont le hockey sur glace, le biathlon et le ski de fond. Les courses de ski alpinisme, qui font leur entrée dans le programme olympique, affichent également presque complet.

Plus de billets individuels pour le ski alpin

Pour certaines disciplines comme le ski alpin, le bobsleigh, la luge, le saut à ski ou le curling, les billets individuels ne sont plus disponibles sur le portail officiel, ne restant accessibles que via des offres d’hospitalité coûteuses. Néanmoins, plus de la moitié des billets vendus par les organisateurs étaient proposés à moins de 100 euros.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus