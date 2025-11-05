DE
Il est très attendu
Aleksander Aamodt Kilde de retour à la fin du mois?

Aleksander Aamodt Kilde revient de très loin après sa terrible chute. Il avait dans un premier temps annoncé son retour pour le mois de décembre, mais celui-ci pourrait même avoir lieu un peu plus tôt, fin novembre à Copper Mountain (USA).
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Aleksander Aamodt Kilde a le sourire: il pourrait bien être de retour à la compétition prochainement.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Gravement blessé il y a près de deux ans à Wengen, opéré à cinq reprises depuis, Aleksander Aamodt Kilde pourrait faire son grand retour sur le cirque blanc. Et même un peu plus tôt que prévu. Lors d'une conférence de presse donnée à distance, ce mardi, le Norvégien de 33 ans a laissé entendre qu'il serait à Copper Mountain (27-30 novembre). Les sensations semblent en tout cas être bonnes, après un long calvaire. 

Vainqueur du gros globe en 2020, Aleksander Aamodt Kilde ne se met toutefois pas de pression. «J’ai surtout hâte de la descente de Beaver, mais Copper pourrait me faire reprendre progressivement. Je ne suis plus le même skieur qu’avant l’accident, et l’objectif sera de voir quelles sont mes nouvelles limites aujourd’hui. Mais je me sens prêt, je suis en forme.»

Son retour à la compétition serait en tout cas, à lui seul, une véritable prouesse après presque deux ans d’arrêt.

