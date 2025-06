Aleksander Aamodt Kilde raconte comment il a frôlé la mort

Blick Sport

Aleksander Aamodt Kilde revient de loin. Très loin. Victime d’une lourde chute à Wengen en janvier 2024, le skieur norvégien pensait avoir échappé au pire avec une blessure « classique » à l’épaule. Mais quelques mois plus tard, alors qu’il est en stage aux États-Unis, les douleurs persistent, les analyses s’affolent et le verdict tombe: une grave infection, puis une septicémie. «C’était une question de vie ou de mort », confie-t-il dans un entretien accordé au quotidien norvégien «VG».

Les faits sont glaçants. En juillet 2024, Kilde ressent une fatigue inhabituelle et une douleur lancinante. Les examens révèlent une infection avancée dans son épaule opérée. « Les taux de CRP (ndlr protéines inflammatoires) étaient catastrophiques », précise-t-il. Transporté d’urgence à la clinique Steadman aux États-Unis, puis à Innsbruck en Autriche, le Norvégien subit une double opération et reçoit des greffes de tendons prélevés dans son dos et sa cuisse. Pendant plusieurs semaines, il perd du poids, dort mal, et craint pour sa carrière… et sa santé.

«Je n’ai pas eu peur, mais j’ai compris que ça pouvait mal finir. Heureusement, j’ai agi à temps », confie celui qui a terminé la saison sous antibiotiques. L’ancien vainqueur du grand globe de cristal perd près de 10 kilos et passe par une longue période de rééducation. Aujourd’hui, à 32 ans, il retrouve enfin l’équipe nationale norvégienne en camp d’été. « Remettre les skis a été magique. Mais mon épaule reste instable, chaque jour est un test», poursuit le copain de l'Américain Mikaela Shiffrin.

Alors qu’il vise un retour à la compétition à Beaver Creek fin 2025, Alexander Aamodt Kilde garde les yeux rivés sur les Jeux olympiques de Milan en 2026. Mais après ce qu'il vient de vivre, il avance prudemment, lucide sur les séquelles: « Je suis sur le fil du rasoir. Je ne dois pas précipiter les choses. Et puis je dois aussi me qualifier...»

Lors des JO de Pékin en 2022, il avait remporté deux médailles: le bronze lors du Super-G et l'argent en combiné. L'année suivante, il avait terminé à la deuxième place du Super-G et de la descente lors des Mondiaux de Courchevel.