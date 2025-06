Cette fois, la FIS réalise un souhait de Marco Odermatt

Le calendrier provisoire de la Coupe du monde de ski a suscité des critiques parmi les athlètes, dont Marco Odermatt. Mais il a été adapté par la FIS et réserve de bonnes surprises pour le Nidwaldien.

1/6 Marco Odermatt n'était pas satisfait de la première version du calendrier pour la saison à venir. Photo: SVEN THOMANN

Ramona Bieri

Début mai, la Fédération internationale de ski (FIS) a publié le calendrier provisoire de la Coupe du monde pour la saison 2025-2026. Cela avait suscité le débat, car chez les hommes, il comprenait 17 épreuves de vitesse et 20 épreuves techniques, soit onze slaloms, dix super-G, neuf slaloms géants et seulement sept descentes.

Ce déséquilibre n’a pas du tout plu aux skieurs de vitesse. «Nous, les athlètes, plaidons depuis des années pour un calendrier de courses équilibré», lançait Marco Odermatt à Blick. «Nous en sommes maintenant très loin.»

Le fait qu’il n’y ait que sept descentes pour onze slaloms a particulièrement énervé le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Bormio étant annulée en raison des Jeux olympiques qui auront lieu sur la même piste, le Nidwaldien espérait qu’une solution de remplacement serait trouvée.

De bonnes nouvelles pour Odermatt

Marco Odermatt a certes souligné qu’il était contre une descente supplémentaire lors des classiques de Wengen ou de Kitzbühel, mais il a par exemple proposé d’organiser une descente fin janvier à Crans-Montana au lieu d’un super-G. «Je pourrais en outre m’imaginer qu’une autre descente soit organisée en mars à Courchevel», a-t-il ajouté.

Le congrès de la FIS s’est tenu la semaine dernière. Et la version définitive du calendrier de la Coupe du monde a été présentée. Seulement, cela est passé inaperçu à cause d’un autre sujet. Il a plutôt été question de l’interdiction des protège-tibias. Un élément tout sauf positif pour Odermatt. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles pour lui. Car le calendrier a été adapté et ses souhaits ont été partiellement entendus.

Les organisateurs ont ainsi trouvé une solution de rechange pour Bormio. Lors de la dernière semaine de l’année, les hommes se rendront à Livigno (It) pour un super-G. Celui de Crans-Montana a été supprimé et, comme Odermatt l’espérait, il a été remplacé par une descente.

Cela aura des conséquences sur le programme en Valais. La descente masculine constituera désormais le point d’orgue d’un week-end jusque-là surtout articulé pour le ski féminin.

Une course supplémentaire à Beaver Creek

Par ailleurs, une autre descente a trouvé refuge dans le calendrier. Une nouvelle course sera également organisée à Beaver Creek (USA) début décembre. Seul le programme de Courchevel n’a pas été modifié.

Le calendrier est donc devenu un peu plus équilibré. Le nombre d’épreuves techniques (onze slaloms et neufs slaloms géants) n’a pas changé. Il y aura deux descentes de plus, ce qui portera le nombre de courses à neuf, comme pour le super-G. De quoi satisfaite quelque peu Marco Odermatt.