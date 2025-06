Mikaela Schiffrin décroche un doctorat honorifique

La skieuse marche sur les traces de son père.

Blick Sport

C'est un grand honneur pour la skieuse américaine Mikaela Schiffrin. Comme elle l'a elle-même écrit sur Instagram dimanche, elle a reçu un doctorat honorifique en «Lettres humaines» à l'université américaine de Dartmouth. Ce prix est décerné à des personnes ayant apporté une contribution significative à la société dans les domaines humanitaire et philanthropique.

Avec son doctorat, la skieuse de 30 ans suit les traces de son père, Jeff, décédé en 2020 et également titulaire d'un doctorat d'anesthésiste. «Qui aurait cru que nous aurions deux Dr Shiffrin dans la famille? (L'un a étudié pendant plus de 12 ans, l'autre skie en montagne)», a écrit la double championne olympique sur Instagram.

«Je me suis sentie un peu plus proche de toi ces dernières 24 heures, pour la première fois depuis longtemps, et je t'en suis très reconnaissante. Bonne fête des Pères. Tu me manques toujours», a-t-elle poursuivi. Jeff Shiffrin est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 65 ans. La star du ski s'était alors tenue à l'écart de la Coupe du monde pendant quelque temps.