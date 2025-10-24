La saison de ski s'ouvre à Sölden avec le slalom géant. Lara Gut-Behrami, favorite pour sa dernière participation, se prépare à une nouvelle aventure après sa carrière. Les conditions météorologiques et le parcours soulèvent des inquiétudes parmi les skieuses.

1/6 Lara Gut-Behrami n’a pas seulement trouvé un nouveau sponsor pour son casque, elle prépare déjà sa vie après le ski. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

La foule se presse à la station de vallée de Giggijoch – et pour cause: Head, la marque la plus performante du circuit de la Coupe du monde de ski, a lancé une grande invitation. Comme rarement en Coupe du monde, autant de journalistes ont fait le déplacement à Sölden. L’intérêt est donc à son comble – notamment pour Lara Gut-Behrami (34 ans).

La Tessinoise fait partie des grandes favorites du slalom géant. Elle prendra le départ à Sölden pour la 16e et dernière fois, dans le cadre de sa tournée d’adieu. «Je suis consciente de la beauté de ce que j’ai vécu. Et du fait que ce n’est pas évident d’être encore ici, en forme, capable de rivaliser avec les meilleures», confie-t-elle.

Un dernier hiver, une nouvelle aventure

Gut-Behrami brillera-t-elle samedi? Son casque, lui, attire déjà tous les regards. Après avoir couru l’hiver dernier sans sponsor sur la tête, un nouveau logo orne désormais son front – non plus celui de Ragusa, mais un logo argenté avec l’inscription Ka-Ex. Cette boisson, à l’origine conçue pour soulager la gueule de bois, est aujourd’hui utilisée par les athlètes de haut niveau pour favoriser la régénération.

Mais Lara Gut-Behrami n’est pas qu’une ambassadrice, elle est aussi investisseuse dans l’entreprise. «Je suis déjà très impliquée, je travaille beaucoup depuis chez moi. Cela fait du bien à la tête», explique-t-elle. Le vrai travail commencera au printemps, lorsqu’elle déménagera dans la région de Londres, où son mari Valon Behrami est l’adjoint du directeur sportif du FC Watford.

«Transmettre la passion à ses enfants»

Après sa carrière sportive, Lara Gut-Behrami ne compte plus s’impliquer dans le ski de compétition. Les médias ne lui manqueront pas non plus. En revanche, elle nourrit de véritables projets personnels. Comme elle l’a récemment confié dans l’émission Larmadillo de la RSI, son désir de fonder une famille est bien présent.

«J’espère que les enfants arriveront bientôt», dit-elle, avant d’ajouter qu’elle ne compte pas ranger les skis pour autant: «J’aimerais pouvoir transmettre ma passion du ski à nos enfants.»

Rast et Holdener en embuscade

Retour au présent. Les principales rivales de Lara Gut-Behrami à Sölden s’appellent Alice Robinson (23 ans, Nouvelle-Zélande), Thea Louise Stjernesund (28 ans, Norvège), Mikaela Shiffrin (30 ans, États-Unis) et Julia Scheib (27 ans, Autriche). «Nous verrons si je suis au même niveau que l’année dernière», explique la Tessinoise, qui avait renoncé à prendre le départ à Sölden la saison passée.

Et les autres Suissesses? Peu de chances de podium, mais pas impossibles. Le chef d’équipe Rainer Salzgeber estime que Camille Rast (26 ans) fait partie des outsiders capables de surprendre. Plus à l’aise en slalom, Camille Rast se remet encore de problèmes de hanche.

Quant à Wendy Holdener (32 ans), elle se sent elle aussi plus forte sur les skis courts, mais a progressé en géant et partira dans le top 15. «Je me sens bien, et mon expérience joue en ma faveur», confie-t-elle.

La météo et les bosses inquiètent

Deux incertitudes subsistent pour Wendy Holdener et ses coéquipières. La première concerne la météo: si les températures devraient baisser, le brouillard pourrait perturber la course. La seconde tient aux deux vagues nouvellement installées juste avant l’arrivée à Sölden, qui ont déjà posé problème à l’entraînement.

«Quand on arrive à 80 km/h, une bosse d’un mètre de haut, c’est énorme», souligne Wendy Holdener. «Selon l’entrée dans le virage, on peut très vite se retrouver dehors.»