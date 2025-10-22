L'Américaine Mikaela Shiffrin est, pour beaucoup, la plus grande skieuse de tous les temps. Contrairement à Lara Gut-Behrami, elle ne prévoit pas encore de prendre sa retraite. Mais que pense-t-elle de la Tessinoise?

1/11 Pour beaucoup, Mikaela Shiffrin est la meilleure skieuse de l'histoire. Elle ne dit que du bien de sa grande concurrente, Lara Gut-Behrami. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Lara Gut-Behrami effectue sa dernière saison. Samedi, c'est la dernière fois qu'elle s'élancera à Sölden, épreuve marquant le coup d'envoi de la saison de Coupe du monde de ski alpin. «Je ne suis pas nostalgique», affirme-t-elle. Pourtant, le géant disputé sur le glacier de Rettenbach est l'une de ses courses préférées: elle y a triomphé à trois reprises. Seul l'Américain Ted Ligety a fait mieux (quatre succès). La Tessinoise de 34 ans a l'ambition de l'égaler ce week-end.

Mikaela Shiffrin - 101 victoires en Coupe du monde - compte bien l'en empêcher. La superstar du ski a terminé sur le podium lors de six des dix derniers départs dans la station autrichienne, s'imposant deux fois. Pour de nombreux experts, l'Américaine est la plus grande rivale de Lara Gut-Behrami. Cet été, elle a mis l'accent sur le slalom géant. «Je suis très heureuse de mes progrès», prévient l'Américaine.

«Je sais ce qu'il faut faire pour gagner»

Le duel entre les deux athlètes ne devrait pas se limiter à la course de samedi. Elles sont, pour beaucoup, les deux favorites pour remporter le classement général de la Coupe du monde. Ce d'autant plus que l'Italienne Federica Brigonone, victime d'une grave blessure en avril dernier et tenante du titre, sera encore absente un bon bout de temps. «Je sais ce qu'il faut faire pour gagner. C'est ce que je veux plus que tout», explique Mikaela Shiffrin. La couleur est annoncée. Même si elle est consciente que «tout n'est pas sous mon contrôle».

Au cours des deux derniers hivers, la skieuse de Vail a été gênée par des blessures. D'abord à la jambe lors d'une violente sortie de piste à Cortina (It), puis son bâton de ski s'est enfoncé dans son ventre à Killington (USA). Les deux fois, elle a manqué plusieurs semaines de compétition. Mais contrairement à Lara Gut-Behrami, la retraite n'est pas encore un sujet d'actualité pour l'athlète de 30 ans. Elle peut même s'imaginer continuer à skier jusqu'aux Jeux olympiques de 2030.

Cet hiver, l'Américaine ne s'alignera pas en descente. il est bien possible qu'à l'avenir, elle renonce aussi au super-G. «Ces dernières années, je me disais que si j'arrêtais, j'arrêterais complètement. Mais maintenant, je réfléchis à ce qui se passerait si je suivais un plan un peu plus tranquille, avec moins de disciplines», a-t-elle déclaré sur Servus TV. Et d'ajouter: «Cela me donnerait plus de temps pour découvrir d'autres choses dans la vie. J'ai quelques projets pour le futur, mais je m'en occuperai un peu plus tard.»

Shiffrin fait l'éloge de «LGB»

Lara Gut-Behrami voit les choses différemment. Ces dernières années, elle a toujours concouru dans trois disciplines (slalom géant, super-G et descente). Elle prévoit de faire pareil pour sa saison d'adieu. Pas de ménagement en vue.

Et comment Mikaela Shiffrin perçoit-elle la carrière de Lara Gut-Behrami? Elle déclare à Blick: «Je suis tellement heureuse pour Lara qu'elle ait pu fêter autant de succès, surtout ces dernières années.» Son retour à la compétition après la rupture des ligaments croisés dont elle a été victime en 2017 a notamment énormément impressionné la compagne d'Aleksander Aamodt Kilde. «Lara a réussi à revenir. Elle était même encore plus forte. C'est magnifique qu'elle ait pu marquer le ski de cette façon.»

En effet, après sa blessure au genou, Lara Gut-Behrami a cassé la baraque. Elle a remporté l'or aux championnats du monde, l'or olympique et a gagné 25 courses supplémentaires. Au total, elle compte 48 victoires en Coupe du monde. «C'est fou, Lara va arrêter, tout simplement. C'est dommage que cela se termine ainsi. On aurait aimé que ce ne soit pas aussi abrupt», a déclaré Mikaela Shiffrin.

L'année dernière, Gut-Behrami a pleuré des larmes amères.

Et qui va gagner à Sölden? La skieuse néo-zélandaise Alice Robinson fait également partie des prétendantes à la victoire. Mikaela Shiffrin a le désavantage, par rapport à Robinson et à Gut-Behrami, de ne pas pouvoir s'élancer parmi les 15 premières skieuses. Elle bénéficiera donc d'une moins bonne piste. «Pour moi, Lara fait partie des grandes favorites à chaque course. J'espère pouvoir rivaliser avec elle», confie l'Américaine.

L'année dernière à Sölden, la skieuse de Vail a terminé cinquième d'une course où «LGB» avait déclaré forfait. «Je n'étais pas prête physiquement. Je n'étais pas en mesure de prendre des risques», se souvient-elle. Des douleurs au genou et une grippe l'avaient fait prendre cette décision, avec une certaine amertume. «Je ne veux pas tomber bêtement ou me blesser», avait-elle confié en larmes. «Je ne veux pas qu'une blessure décide de la fin de ma carrière. Je veux décider moi-même quand ce sera terminé.»