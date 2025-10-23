La Coupe du monde de ski alpin reprend ce week-end avec deux slaloms géants à Sölden. Les épreuves féminines se tiendront samedi, suivies des courses masculines dimanche. Testez vos connaissances sur la prochaine saison avec ce quiz de neuf questions passionnantes!

Ce week-end déjà, la Coupe du monde de ski alpin fera son retour à Sölden, avec le slalom géant féminin prévu samedi et le slalom géant masculin dimanche. En attendant le coup d’envoi de la saison, mettez-vous dans l’ambiance et testez vos connaissances avec notre quiz spécial ski: neuf questions pour mesurer à quel point vous êtes prêt pour l’hiver!