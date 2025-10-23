Lara Gut-Behrami a trouvé un sponsor pour son casque

C'était déjà prévisible, c'est désormais officiel: Lara Gut-Behrami a de nouveau un sponsor sur son casque pour sa dernière saison en Coupe du monde de ski. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse de l'entreprise suisse Ka-Ex. Dès ce week-end à Sölden, la Tessinoise portera le logo sur son casque.
En juillet déjà, on apprenait que Gut-Behrami était entrée comme investisseuse chez Ka-Ex, qui fabrique entre autres des boissons de régénération pour les sportifs. Après le départ de son sponsor de longue date Ragusa, son casque était resté sans logo la saison dernière.
À l'origine, Lara Gut-Behrami n'avait pas prévu de choisir à nouveau un sponsor. La collaboration avec Ka-Ex au cours des derniers mois ainsi que sa relation personnelle avec l'entreprise ont cependant conduit à cette décision. Le casque conserve ainsi son aspect noir et or bien connu, avec un flocon de neige.