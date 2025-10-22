DE
Il succède à Urs Lehmann
Peter Barandun nommé président de Swiss-Ski

Le Grison Peter Barandun a été nommé président de Swiss-Ski lors d'une assemblée extraordinaire des délégués à Aarau. Seul candidat en lice, il a été élu à l'unanimité des membres présents.
Publié: 20:51 heures
Peter Barandun (à droite) ici en discussion avec son prédécesseur Urs Lehmann
Photo: Sven Thomann
Peter Barandun était depuis juin 2024 co-président de l'instance avec Urs Lehmann. Mais ce dernier a démissionné pour devenir CEO de la Fédération internationale (FIS).

«Je suis très heureux de la grande confiance qui m'est accordée par les ski-clubs, les associations régionales et l'ensemble de Swiss-Ski», a déclaré le nouveau président dans un communiqué. Par ailleurs, un vice-président supplémentaire a été élu, également à l'unanimité, en la personne de Stefan Binggeli.

