Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Marta Bassino, championne du monde du super-G en 2023, s'est fracturé la jambe gauche juste avant la reprise des compétitions. Sa participation aux JO 2026 (6-22 février) est compromise, a annoncé la Fédération italienne.

1/4 Gros coup dur pour la skieuse Marta Bassino, qui sera absente de longs mois. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

«Marta Bassino a été victime d'une chute lors d'un entraînement à Val Senales (Italie) en préparation du géant de samedi 25 octobre, qui marquera l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden (Autriche)», a écrit la Fédération italienne dans un communiqué. Elle souffre «d'une fracture latérale du plateau tibial de la jambe gauche», est-il ajouté. Elle sera opérée dans la soirée de mercredi, ou jeudi matin, dans une clinique à Milan.

Après Federica Brignone, également blessée, l'Italie perd une de ses meilleures skieuses pour ce début de saison. Photo: Getty Images

La skieuse de 29 ans, spécialiste du géant (lauréate du globe de la spécialité en 2021) mais également incontournable dans les épreuves de vitesse ces dernières années, devait prendre le départ samedi du géant de Sölden, première course de la saison de Coupe du monde.

Évidemment forfait pour le rendez-vous autrichien, Marta Bassino voit également sa participation aux JO de Milan-Cortina fortement compromise, au vu de la gravité de sa blessure.